Colloque international sur les politiques publiques à Meknès

“Les politiques publiques : regards sur le passé et l’avenir » est le thème d’un colloque international qui se tiendra le 1er novembre prochain à Meknès, à l’initiative de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. La rencontre propose d’établir un bilan de l’action publique pour vérifier « si l’apprentissage du passé reste encore un modèle d’inspiration, un référentiel incontournable ou faut-il croiser les politiques publiques avec les nouvelles orientations néolibérales portées sur l’avenir par les entreprises et le corporatisme ».

Le colloque se veut une opportunité d’échanges et de valorisation des réflexions inhérentes aux dispositifs de régulation et de gouvernance des politiques publiques susceptible d’offrir une meilleure compréhension des différents types de croisement entre les politiques régulatrices et le nouvel esprit de l’action publique ouvert sur les différentes composantes sociétales.

Il s’agira, en l’occurrence, de vérifier et faire un bilan des décisions publiques régulatrices construites depuis un demi-siècle. De même, il sera question de s’interroger sur la faisabilité et l’efficacité de la gouvernance dans le choix d’orientation des politiques publiques. Ces problématiques constitueront la substance de réflexion autour de sujets à vocation multidisciplinaire intégrant l’économique, le politique et le social.

Les axes qui feront l’objet des interventions ont trait aux «Politiques régulatrices : forces et faiblesses», au «Devenir et avenir des politiques publiques : de la logique régalienne au nouvel esprit du capitalisme», aux «Politiques publiques, bilan du cinquantenaire de providence», aux «Politiques publiques dans le tournant néolibéral» et à la contractualisation de l’action publique et l’émergence d’un Etat animateur.

D’autres sujets seront soumis au débat, dont le partenariat public-privé comme outil à la construction de politiques publiques nouvelles, le système territorial de gouvernance et l’émergence des sociétés de risques et l’avenir des politiques publiques.