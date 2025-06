Colloque à Oujda pour la sensibilisation au handicap

Un colloque régional pour le renforcement de la prise de conscience collective de la question du handicap a été organisé, mardi à Oujda, à l'initiative de la coordination régionale de l'Agence de développement social (ADS) pour la région de l'Oriental.



Organisé en partenariat avec la coordination régionale de l’Entraide nationale de la région de l’Oriental, ce colloque s’inscrit dans le cadre des activités de la première campagne nationale de sensibilisation au handicap (du 21 mai au 21 juin 2025), menée par le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille à travers une série de rencontres régionales sur les acquis réalisés en faveur des personnes en situation de handicap, qui leur ont permis de participer de manière effective dans le tissu social et économique.



Ces rencontres offrent également l’occasion d’examiner les principaux défis auxquels cette catégorie est confrontée pour jouir des droits fondamentaux, ainsi que les efforts déployés par les acteurs locaux pour favoriser son autonomisation et renforcer sa participation aux projets de développement territorial.



Les intervenants ont souligné l’importance de ce colloque pour mettre en lumière les questions liées au handicap et encourager les citoyens, les institutions, les secteurs public et privé et les associations de la société civile, à s’engager dans la création des conditions appropriées et encourageantes pour faciliter l’insertion de cette catégorie dans tous les secteurs et domaines.



Le coordinateur régional de l'ADS de l'Oriental, Ahmed Bouziani, a indiqué que ce colloque constitue une occasion importante pour sensibiliser au handicap et appeler toutes les parties prenantes à faciliter l'accès des personnes en situation d’handicap aux différents services, insistant sur le fait qu'une personne en situation de handicap doit être considérée comme toute autre personne possédant des compétences et des aptitudes personnelles, d'autant plus que cette catégorie a démontré son talent dans divers domaines (recherche scientifique, sport, art, etc.).



Il a également mis en avant une série de mesures prises par l'Etat et le ministère de tutelle en faveur des personnes en situation de handicap, notant que l'ADS, depuis sa création en 1999, a accordé une attention particulière à ces personnes en consacrant au moins 10 pc du nombre de bénéficiaires de ses différentes interventions liées à tous les programmes (activités génératrices de revenus, formation, activités sportives et culturelles) au profit de cette catégorie.



De son côté, le professeur et chercheur en médias et communication stratégique à l'Université Mohammed Premier (UMP d'Oujda), Hicham Kazoutt, a mis en exergue le rôle des médias dans le changement de la vision négative et des stéréotypes à l’encontre des personnes en situation de handicap, soulignant que les médias et les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans le changement de ces idées préétablies sur cette catégorie, à travers la présentation de modèles positifs qui peuvent promouvoir une nouvelle vision sociétale qui soutient l'intégration de ces personnes dans les rôles sociétaux.



Pour sa part, Houria Arrad, présidente de l'Association jeunesse des personnes en situation de handicap et leurs amis, a souligné l'importance de l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap par l’encouragement des activités génératrices de revenus et de l’autonomisation économique, estimant que cette initiative représente une étape importante vers la sensibilisation au handicap et une participation plus efficace et positive des personnes en situation de handicap à la vie publique.



La rencontre a également été marquée par des exposés et des interventions sur la première campagne nationale de sensibilisation au handicap, le rôle de l’institution religieuse dans ce domaine et l’importance des activités sportives, culturelles et récréatives pour mettre en valeur les compétences et les capacités personnelles des personnes en situation de handicap.



La première campagne nationale de sensibilisation au handicap a pour objectif de lutter contre les stéréotypes, renforcer une approche basée sur les droits humains et promouvoir l’égalité des chances.



Elle vise également à sensibiliser sur la nécessité de créer un environnement propice à l’épanouissement des personnes en situation de handicap, et à leur inclusion social et économique.