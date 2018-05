Colin Stewart se réunit avec le personnel de la MINURSO

Arrivé à Laâyoune après la publication de la résolution 2414 qui stipule une révision à la baisse du mandat de la MINURSO dont il est le patron, Colin Stewart a informé le personnel en service à la mission de la teneur de la résolution et leur a indiqué qu’il sera obligé de se passer des services de certains d’entre eux et de réduire la durée des contrats des autres, du fait de la réduction du budget de fonctionnement de la mission.

Conformément aux recommandations de la résolution, le chef de la mission prévoit la tenue d’une réunion similaire avec le personnel de la mission en poste dans les camps de Tindouf et dans les différentes zones tampon.

Vu que la durée du mandat a été ramenée à six mois, les fonctionnaires relevant de Colin Stewart devront attendre le 31 octobre prochain pour connaître le rôle réservé à la MINURSO si son mandat est reconduit.