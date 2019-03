Clôture en beauté de la 29ème édition du Rallye Aïcha des Gazelles

Le Rallye Aïcha des Gazelles a achevé, en toute beauté, samedi sur la plage d'Essaouira, sa 29ème édition, avec son rituel symbolique à savoir: une entrée en fanfare dans la cité des alizés, ultime étape de cette compétition exceptionnelle.

Ayant démarré le samedi 16 mars depuis la ville française de Nice, cette nouvelle édition a été rehaussée par la participation de 314 ''Gazelles'' formant 157 équipages issus de treize nationalités, entre autres, le Canada, les USA, la Suisse, la Belgique, le Maroc, la France, la Grande-Bretagne, l'Australie, la Géorgie, la Lituanie, la Suède et l'Italie.

Les différentes participantes à cette compétition ont été amenées à parcourir un circuit long de 1.300 km, à travers plusieurs régions du Royaume, réparti en 6 étapes de course effrénée et pleine d'émotions, de motivation et de partage des valeurs humaines les plus nobles, mais aussi de challenges à relever.

Sur la plage d'Essaouira, un défilé de véhicules, notamment des 4/4, Quads/SVS, des Crossovers, E-Gazelles, et E-Gazelle Buggy prototype, ont ainsi parcouru le long du littoral sous les ovations du public parmi les Souiris et étrangers en visite dans la cité des alizés, venus saluer les ''Gazelles'' et les féliciter pour avoir fait montre de courage, d'engagement et surtout d'endurance, de ténacité et de résistance afin d'achever cette aventure humaine exceptionnelle dans de meilleures conditions.

Par la suite, les différentes participantes ont été orientées vers la mythique Place d'El Mechouar où elles ont été chaleureusement accueillies, le temps d'une cérémonie grandiose de remise de prix et de trophées, pour célébrer avec les officiels, les organisateurs, les invités et les supporters des différents équipages, ce grand exploit, celui de pouvoir boucler cette nouvelle édition dans la joie et la bonne humeur.

Par la suite, des prix et des trophées ont été remis aux différents équipages gagnants dans les catégories : "SVS, Quads, et Motos", "4/4", "E-Gazelles", et "Crossovers et Crossovers électriques".

Le Rallye Aïcha des Gazelles, rappelle-t-on, réunit chaque année des équipages féminins venus du monde entier pour s’affronter lors d’une course d’orientation à travers les plus beaux paysages du Maroc. Ce rallye 100% féminin met en avant, non pas la rapidité et la puissance des véhicules, mais la dextérité des équipes à se repérer dans un environnement inconnu, sans GPS, et uniquement en hors-piste.

Un challenge où les valeurs de tolérance et de persévérance sont les maîtres mots, où la solidarité est au cœur des préoccupations de l’Association "Cœur de Gazelles", et où l’environnement n’est pas souillé par le passage des véhicules mais bel et bien respecté.

Il s'agit d'un rallye unique et inégalé basé sur la navigation hors-piste, sans GPS, ni applications smartphones, mais uniquement avec des cartes, une boussole et une règle, c'est-à-dire un rallye qui repose sur la navigation à l’ancienne.

En d'autres termes, le Rallye Aïcha des Gazelles propose aux femmes une aventure humaine sur un terrain habituellement réservé aux hommes, à savoir l'univers du rallye-raid.

Dimension écologique : Une catégorie à part entière de véhicules électriques dite (E-Gazelles) participe, désormais, au rallye, et se base essentiellement sur la maîtrise de l'orientation. Cette catégorie requiert des aptitudes à l'éco-conduite, puisque les concernées doivent gérer l'autonomie sur chaque étape d'un parcours spécifique hors dunes.

Elle s’inscrit logiquement dans la démarche environnementale de ce rallye considéré comme le seul au monde à être certifié ISO 14001.