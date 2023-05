Clôture en apothéose du 58ème Salon international de la rose à parfum

La 58ème édition du Salon international de la rose à parfum au Maroc vient de prendre fin à Kelâat M’Gouna après quatre jours d’échange intense de connaissances et d’expertises entre professionnels, institutionnels et acteurs de la filière rose à parfum pour la valorisation et la commercialisation de ce produit.



Organisé sous le Haut-Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce rendez-vous annuel a mis en avant les importantes réalisations dans les domaines du développement de la filière rose à parfum et sa valorisation dans le cadre de la stratégie "Génération Green".



Cet évènement international, placé sous le thème "Stratégie Génération Green : la filière de la rose à parfum, un levier de développement local", a accueilli cette année plus de 50.000 visiteurs venus de différents horizons, notamment pour découvrir de près l’identité et le patrimoine culturel associés à Kelâat M’Gouna.



Ce salon, dont la cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a abrité plus de 100 stands, incluant l’espace institutionnel, un espace dédié à la filière de la rose à parfum et aux différents produits de terroir, et un autre consacré à l'agro-fourniture.



La journée de clôture de ce salon a été marquée par un séminaire scientifique sur "L'investissement dans l'agriculture et les filières agricoles de la région de Drâa-Tafilalet", au cours duquel les participants ont mis l'accent sur la place qu’occupe la filière de la rose à parfum en tant que levier de développement au niveau local.



Dans une déclaration à la MAP, le président de la section régionale Drâa-Tafilalet de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Houssein Nassiri, a indiqué que ce séminaire a été l’occasion pour les investisseurs de découvrir et d'étudier les opportunités d’investissement qu’offre la filière de la rose à parfum.



Cette rencontre, qui a réuni des investisseurs, des experts et des chercheurs, entre autres, a été aussi l’occasion d’échanger autour des meilleurs moyens permettant de valoriser et de commercialiser à l’international les produits liés à la filière de la rose à parfum, a-t-il ajouté.



Le programme du salon a été enrichi cette année par plusieurs séminaires scientifiques et tables rondes, animés par d’éminents chercheurs, universitaires et experts sur divers sujets liés au développement de la chaîne de valeur de la rose au profit des agriculteurs, des organisations professionnelles et des investisseurs.



Le salon a été également marqué par des activités artistiques interprétées par des troupes musicales locales et nationales, en plus d’un carnaval parcourant les rues de la ville avec un mélange de rythmes, de chants et de danses folkloriques, dans une ambiance festive entrecoupée de plusieurs scènes artistiques.



Lors de la première journée de cette manifestation, des prix ont été décernés au profit des meilleures exploitations et unités de valorisation dans la zone du Mgoun.



Le Salon international de la rose à parfum constitue une vitrine des dernières nouveautés et avancées en matière de production de la rose à parfum mais aussi une occasion pour échanger autour des moyens de valoriser et de commercialiser ce produit, a souligné le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts lors de la cérémonie d’ouverture de cet évènement.



Dans une déclaration à la presse, le responsable a abordé les priorités fixées par la stratégie "Génération Green" pour le développement de la filière de la rose à parfum, soulignant dans ce cadre que la stratégie GG ambitionne d’augmenter la valeur ajoutée de ce produit, d’améliorer les revenus des producteurs, et d’accélérer le développement humain au niveau local.



Le ministre a affirmé que le département de l’Agriculture œuvre pour soutenir les coopératives agricoles et les petits producteurs, améliorer la qualité de ce produit et promouvoir son label.



Le Salon international de la rose a été organisé par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rRural et des Eaux et Forêts, en partenariat avec la province de Tinghir et des partenaires locaux, régionaux, nationaux et internationaux.