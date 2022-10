Clôture en apothéose à Dakhla de “Prince Héritier Moulay El Hassan KitesurfingWorld Cup 2022 ”

"Prince Héritier Moulay El Hassan Kitesurfing World Cup 2022", étape du 12è championnat du monde de Kitesurf, a été clôturé samedi à Dakhla par une cérémonie de remise des prix aux vainqueurs dans les différentes catégories de cette compétition, dotée d'une prize-money de 25.000 USD.



Chez les hommes, le titre a été glané par le champion du monde en titre australien James Carew, devant le Brésilien Sebastian Ribeiro (2è). La troisième place est revenue à l’Espagnol Matchu Lopes, tandis que le Marocain Mohammed Ali Beqqali s’est emparé de la 4è position.



Chez les dames, la Française Capucine Delannoy est montée sur la plus haute marche du podium, devant la Canadienne Frances Kelly. Le bronze est allé à la Suédoise Johanna-Catharina Edin, alors que la Brésilienne Zoe Bazile a occupé la 4è place.



"Cette édition s’est déroulée dans des conditions naturelles extraordinaires avec beaucoup de vent et de vague. La compétition a été d’un très haut niveau", a affirmé Mme Leila Ouachi, présidente de l'Association Lagon Dakhla pour le développement du sport et l'animation culturelle, initiatrice de cet évènement.



"Pour nous, l’important est de faire rayonner la région Dakhla-Oued Eddahab encore plus sur le plan international. Cet évènement a permis à Dakhla de décoller et de figurer sur la carte des grands évènements mondiaux de kitesurf", a-t-elle confié à la MAP, assurant que les riders internationaux venus à Dakhla ont été émerveillés par la beauté de la ville et ses potentialités.



Le fait saillant de cette étape est l’exploit remarquable du Marocain Mohammed Ali Beqqali, classé à la 4è place mondiale, a-t-elle noté, relevant qu'il s'agit là d'"un exploit historique" dans les annales du kitesurf marocain.



"Cette performance est une source de fierté pour le sport marocain", a-t-elle soutenu, estimant qu’il sied d’accompagner les jeunes riders marocains afin de prendre part aux différentes étapes du championnat du monde de kitesurf.



De son côté, le consul général de Gambie à Dakhla, Ousmane Badjie a souligné que Dakhla est devenue incontestablement une destination mondiale de kitesurf, relevant que cette ville continue de rayonner dans plusieurs domaines, notamment le sport, le tourisme, la pêche et l’agriculture.



"C’est un honneur renouvelé d’être associé aux évènements qui se déroulent à Dakhla, notamment le World Cup Surf", a-t-il souligné dans une déclaration similaire, ajoutant que "notre présence ici témoigne des relations fraternelles qui unissent le Royaume du Maroc et la République de Gambie".



Cette cérémonie s’est déroulée en présence, notamment, du wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued Eddahab, Lamine Benomar, des élus, des responsables locaux, de personnalités civiles et militaires et de certains consuls de pays africains à Dakhla.



Cette manifestation sportive, placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, s’est tenue avec la participation de pas moins de 54 athlètes de différentes nationalités. Ils représentaient outre le Maroc, la France, l'Australie, la Suisse, l'Espagne, le Brésil, le Canada, les Etats-Unis d'Amérique, les Pays-Bas, le Cap Vert, l'Afrique du Sud, l'Allemagne et l’Île de la Réunion.



Elle a été initiée par l'Association "Lagon Dakhla pour le développement du sport et l’animation culturelle" et Global Kitesports Association (GKA), sous l’égide du World Sailing Federation (WSF).



Par Rachid Maboudi (MAP)