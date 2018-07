Clôture du stage des arbitres

Le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a appelé les arbitres marocains à développer leur niveau afin de pouvoir officier des matchs aussi bien en compétitions continentales que mondiales.

M.Lekjaa, qui s’exprimait dimanche dernier à l’occasion de la clôture du stage nationale annuel des arbitres, a insisté sur le rôle de la formation et de la formation continue dans le développement du niveau de l’arbitrage.

Le président de la FRMF a exprimé son entière disposition à défendre les droits légitimes des arbitres tout en les appelant à effectuer un travail sérieux et professionnel afin de développer leur rendement et être en phase avec l’évolution technique et tactique du football moderne et être ainsi compétitifs au niveau mondial.

Dans ce même contexte, M.Lekjaa a fait savoir qu’il ne ménagera aucun effort pour soutenir l’arbitrage via des moyens technique, logistique et financier partant de sa conviction que l’arbitrage est l’un des instruments de développement du football.

Dans le cadre de l’interaction du football avec son environnement, le président de la FRMF a souligné qu’il incombe aux arbitres de livrer un rendement qui répond aux exigences.