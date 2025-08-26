Clôture du festival Noujoum Gnaoua

La 13ème édition du Festival Noujoum Gnaoua a pris fin samedi soir après trois soirées au rythme de la musique gnaouie sur la place des Nations unies à Casablanca.



Le programme de cette soirée de clôture a réuni sur scène, entre autres, Maâlem Taha Dhoussa, Maâlem Amine Daoudi, la Troupe Issemgan Anouar et Maâlem Anas Lekhssassi, offrant une diversité de styles et d'ambiances pour conclure cette 13ème édition.



Dans une déclaration à la MAP, Maâlem Anas Lekhssassi s’est dit particulièrement heureux d’avoir été présent à ce rendez-vous où se croisent les générations, se mêlent les cultures et s’unissent grands maîtres, jeunes prodiges et passionnés de cet art ancestral, se réjouissant de la présence en grand nombre du public casablancais.

Et de souligner l’importance de ce festival dans le développement de ce genre musical ainsi que sa préservation et sa transmission d’une génération à l’autre.



Pour sa part, la directrice du festival, Chaimaâ Laâouina, a assuré que cet événement a rencontré le succès au vu du grand nombre de spectateurs, avant d’ajouter qu’il représente non seulement un rendez-vous musical mais aussi et surtout une occasion d’échange entre les générations d’artistes ganouis.



Elle n’a pas manqué également de mettre en avant l’importance de ce festival dans la promotion et le rayonnement à l’international de ce genre musical qui représente l’une des expressions artistiques emblématiques du Maroc, saluant les efforts engagés par l’ensemble des partenaires associés à son organisation.



Ce festival est organisé en partenariat avec la Commune de Casablanca, avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – département de la Culture, ainsi que de la région de Casablanca-Settat.



En marge de la programmation musicale, le festival a proposé également un atelier créatif destiné aux enfants, ainsi qu’une exposition mettant en lumière les coopératives artisanales de Casablanca, confirmant ainsi sa vocation de plateforme culturelle et sociale inclusive.