Clôture du championnat national scolaire de football, de tennis de table et d'échecs

Le rideau est tombé, samedi à Tétouan, sur le championnat national scolaire de football, de tennis de table et d'échecs, placé sous le signe "L'élève au cœur de la promotion du sport scolaire".



La cérémonie de clôture de cette manifestation sportive et éducative, tenue au stade Tamouda, a été marquée par la remise des trophées aux équipes et aux sportifs vainqueurs dans les différentes épreuves organisées dans le cadre de ce championnat, ainsi que des hommages rendus à des acteurs éducatifs, en reconnaissance de leurs efforts en faveur de la promotion du sport scolaire.



Cette compétition, organisée par le ministère de l'Education nationale, du préscolaire et des sports, en partenariat avec la FRMSS, a connu la participation de 470 élèves représentant toutes les AREFs du Royaume.



Cet événement sportif a été l'occasion pour les élèves participants de mettre en avant leurs talents, de s’ouvrir sur leurs semblables et de se mesurer aux autres concurrents dans leur sport de prédilection, ainsi que de découvrir les potentialités naturelles et culturelles dont regorge la province de Tétouan.



Ainsi, l'équipe du lycée qualifiant Ibn Toufail à Oued Zem a remporté la finale du championnat de football des moins de 18 ans, suite à sa victoire contre l'équipe du lycée qualifiant Salam relevant de la direction provinciale de l'Education nationale de Rhamna, tandis que la 3è place est revenue à l'équipe du lycée qualifiant Hassan II, relevant de la direction provinciale de Laâyoune.



Pour la catégorie des moins de 15 ans, l'équipe du lycée collégial Ahmed El Bidaoui (Skhirat-Témara) a gagné le match final du championnat contre l'équipe du lycée collégial Omar Ibn El Khattab (Berkane), tandis que l'équipe du Lycée qualifiant Badr (Khénifra) a occupé la troisième place.



Concernant le titre du championnat du jeu d'échecs chez les filles, il est revenu à Wissal Cherbini représentant la direction provinciale de l'Education nationale à Inezgane-Ait Melloul, suivie de Houda Cherbini de la même direction, et de Lamiae El Allaoui (Tétouan).



Dans la catégorie des garçons, le championnat d'échecs a été remporté par l'élève Ouahb Bekkali (direction de Tanger-Assilah), tandis que la 2è et la 3è places sont revenues respectivement à Ilyas Wahidi de la même direction, et Anas Maid (El Haouz).



Pour ce qui est du championnat de tennis de table (catégorie U18 garçons), la première place est revenue à Adam Ghonaim (Hay El Hassani), suivi de Mohamed Bilal Kermaj (Béni Mellal) et Mohamed Joubir (Hay El Hassani), tandis que chez les filles le titre a été remporté par Meriem Cherkani (Skhirat-Témara), suivie de Houda Benabdellah (Mohammedia) et Imane Frikes (Béni Mellal).



Dans la catégorie double U18 garçons, l'équipe représentant l'AREF de Casablanca-Settat a remporté le titre, tandis que les équipes représentant les AREFs de Rabat-Salé-Kénitra et de Béni Mellal-Khénifra ont occupé respectivement la deuxième et la troisième places.



Chez les filles, le titre du championnat est revenu à l'équipe représentant l'AREF de Rabat-Salé-Kénitra, suivie des équipes représentant les AREFs de Casablanca-Settat et de Béni Mellal-Khénifra.