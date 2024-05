Clôture du championnat national du sport scolaire pour aveugles

Le rideau est tombé, dimanche à l’institut Mohammed VI pour l’éducation et l’enseignement des aveugles à Témara, sur la 13e édition du championnat national du sport scolaire pour les élèves des établissements d’enseignement relevant de l’Organisation Alaouite pour la promotion des aveugles (OAPAM), présidée par SA la Princesse Lalla Lamia.



Cette édition, placée sous le signe "Le sport scolaire, pépinière des champions", a constitué une occasion pour les participants de montrer l’étendue de leur talent dans trois disciplines sportives, à savoir le football pour malvoyants, le cécifoot et le goalball.



Dans le football pour malvoyants, la première place chez les cadets est revenue à l’institut Mohammed V pour les aveugles de Fès, qui a devancé l’institut de l’OAPAM de Casablanca et l’institut Prince Moulay El Hassan de Taroudant.

Dans l'épreuve juniors, l’institut de l’OAPAM de Meknès a terminé premier, devant l’institut Prince Moulay El Hassan de Taroudant et l’institut de l’OAPAM de Casablanca.



Dans l’épreuve de cécifoot cadets, l’institut de l’OAPAM de Meknès a pris la tête du classement, suivi de l’institut Prince Moulay El Hassan de Taroudant et l’institut de l’OAPAM de Casablanca.



Dans le classement juniors, l’institut Prince Moulay El Hassan de Taroudant a dominé le classement, devançant l’institut Abi Abbas Essabti de Marrakech et l’institut de l’OAPAM de Casablanca.



Chez les juniors filles, la première place est revenue à l’institut Mohammed V pour les aveugles de Fès, suivi de l’institut de l’OAPAM de Meknès et de l’institut de l’OAPAM de Casablanca.



Dans la catégorie goalball, chez les cadets, l’institut de l’OAPAM de Meknès a remporté le titre, devant l’institut de l’OAPAM de Béni Mellal et l’institut Mohammed VI pour l’éducation et l’enseignement des aveugles de Témara.



Chez les juniors, l’institut de l’OAPAM de Casablanca a terminé en tête du classement, devant l’institut Taha Houssaine de Tétouan et l’institut Mohammed VI pour l’éducation et l’enseignement des aveugles de Témara.



Dans l’épreuve cadettes, l’institut Mohammed V pour les aveugles de Fès a pris la tête du classement, suivi de l’institut Moulay El Hassan de Taroudant et l’institut Taha Houssaine de Tétouan.



Chez les juniors filles, la première place est revenue l’institut Mohammed V pour les aveugles de Fès, devant l’institut de l’OAPAM de Casablanca et l’institut Taha Houssaine de Tétouan.



Au terme de cet événement sportif, des médailles et trophées ont été remis aux vainqueurs. De même, un hommage a été rendu à des cadres actifs dans le domaine de la prise en charge des aveugles.