Clôture de la 9ème édition de "Dakhla Downwind Challenge"

La 9ème édition de "Dakhla Downwind Challenge", un événement sportif inédit et une aventure exceptionnelle qui propose aux participants la plus grande descente au vent en kitesurf en Afrique, a pris fin, mardi à Dakhla.



Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette manifestation sportive, initiée par l'Association marocaine de kitesurf (AMKS), a pour objectif de créer une nouvelle dynamique dans la ville de Dakhla, connue pour ses atouts et potentialités touristiques lui permettant de s'ériger en destination privilégiée pour les amateurs et professionnels du kitesurf, indique un communiqué des organisateurs.



Organisé sous l'égide de la Fédération Royale marocaine de voile (FRMV), en partenariat notamment avec la wilaya de la région de Dakhla-Oued Eddahab, le Conseil régional et l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume, ce rendez-vous sportif, dont le coup d’envoi a été donné le 14 août, s’inscrit dans le cadre des festivités marquant la célébration du 45ème anniversaire de la récupération de la province d'Oued Eddahab, souligne la même source.



Lors de cette édition, des participants de 14 nationalités ont pris part à cette manifestation sportive, à savoir des kitesurfers américains, anglais, espagnols, allemands, hollandais, colombiens, français, honduriens, tchèques, russes, italiens, danois, polonais et marocains.



Deux professionnels du kitesurf ont également pris part à cette 9ème édition, à savoir Valentin Rodriguez, champion du monde de kitesurf de l'année 2019, et Thom Court, une étoile britannique du kitesurf réputée pour sa maîtrise des défis extrêmes, notamment sur les vagues géantes de Hawaï et du Portugal.



Tout au long de ce périple de 500 km du littoral entre Dakhla et Lagouira, cinq bivouacs ont été implantés au long de cette descente au vent au niveau des différents spots.



''Dakhla Downwind Challenge' n'est pas une course de vitesse mais un voyage d’endurance dont l’objectif est d’arriver à bon port en naviguant le long des plages vierges, tout en étant encadré par des professionnels", relèvent les organisateurs.

Au cours de ce challenge, l'Association marocaine de kitesurf a organisé une opération de nettoyage à la plage de Lamhiriz, conclut le communiqué.