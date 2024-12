Clôture à Tanger de la 16 ème édition du Forum MEDays

Les travaux de la 16ème édition du Forum international MEDays, organisée cette année sous le thème "Souverainetés et résiliences : vers un nouvel équilibre mondial", ont pris fin samedi soir à Tanger, avec la participation de plusieurs chefs de gouvernement.



La cérémonie de clôture de cette 16ème édition, placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a été marquée par la remise du prestigieux Grand prix MEDays 2024 à trois éminents dirigeants des Caraïbes, à savoir le Premier ministre de Grenade, Dickon Mitchell, le Premier ministre du Commonwealth de la Dominique, Roosevelt Skerrit, et le Premier ministre de Sainte-Lucie, Philip Joseph Pierre.



Quatre jours durant , le Forum a réuni près de 300 intervenants de très haut niveau issus de 127 pays devant un public de 7.000 participants autour de débats visant à approfondir la conversation continentale et globale au sujet de la consolidation des souverainetés nationales ou régionales (institutionnelle, politique, territoriale, sécuritaire, économique, alimentaire, énergétique, sanitaire) et la construction d’une résilience partagée, en réponse aux crises mondiales multiples.



Intervenant à cette occasion, le président de l'Institut Amadeus, Brahim Fassi Fihri, a souligné que ce Forum est une illustration éloquente de l'intérêt porté par le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, à la souveraineté et à la résilience : deux "valeurs non négociables".



M. Fassi Fihri a noté que les débats ont porté sur les différentes dimensions de la souveraineté, notamment celles économique, énergétique, culturelle et alimentaire, rappelant que ce Forum a été l'occasion pour les nombreuses délégations présentes de réitérer leur soutien constant à la marocanité du Sahara et au plan marocain d'autonomie comme étant la seule solution crédible, réaliste et durable pour mettre fin à ce différend régional artificiel.



De son côté, le Premier ministre de Grenade, Dickon Mitchell, a passé en revue les défis auxquels font face les petits Etats côtiers et insulaires, notamment ceux liés au changement climatique, aux tensions géopolitiques, à la perturbation des chaînes d'approvisionnement et à l'inflation, saluant l'engagement du Maroc, sous la conduite clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, en faveur de la coopération Sud-Sud.



M. Mitchell s'est également félicité d'avoir des Etats amis tels que le Maroc qui ne cesse de déployer des efforts pour soutenir les pays du Sud, mettant l'accent sur l'importance de ce Forum qui se veut une plateforme de rencontre et d'échange autour de plusieurs questions d'intérêt régional et international.



Pour sa part, le Premier ministre de Sainte-Lucie, Philip J. Pierre, a relevé que le Maroc et Sainte-Lucie entretiennent des relations solides, axées sur le développement mutuel, notamment dans l’éducation, un domaine clé dans la lutte contre la pauvreté, soulignant que les bourses marocaines octroyées aux étudiants de Sainte-Lucie, reflètent cet engagement.



Il a par ailleurs appelé à une coordination renforcée entre les pays pour aider toutes les nations à devenir plus résilientes face à des défis globaux, à travers le renforcement des partenariats entre les pays du Sud Global, tout en favorisant un dialogue continu, inclusif et porteur d’un avenir plus équitable.



Dans la même veine, le Premier ministre du Commonwealth de la Dominique, Roosevelt Skerrit, a appelé à un accès équitable au financement pour promouvoir le développement durable et lutter contre les effets du changement climatique.



Il a tenu à exprimer sa gratitude à SM le Roi pour l’opportunité offerte par le Forum international MEDays qui constitue un rendez-vous incontournable de rencontres et d’échanges entre d’éminentes personnalités sur des sujets d’actualité.



De son côté, le ministre de l'Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a noté que le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a entamé un chantier ambitieux, celui de l’Etat social, qui sera de nature à consolider le développement du Royaume dans différents domaines, évoquant également les nouveaux chantiers ambitieux du Royaume, et à leur tête la production d’hydrogène vert, qui contribuera à assurer un réel développement durable.



Il a également saisi cette occasion pour mettre l’accent sur le rôle déterminant de la société civile, avec toutes ses composantes, dans l’accompagnement de ce développement économique et social, ainsi que dans sa contribution à la résilience du Royaume.



Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a quant à lui relevé que la résilience constitue une caractéristique intrinsèque des sociétés du Sud qui n’ont cessé, à travers l’histoire, de faire montre d’ingéniosité pour s’adapter aux nouveaux défis, notant que le Maroc s’est lancé dans un processus de développement pour consolider sa résilience et sa souveraineté dans différents domaines.



A cet égard, il a tenu à mettre en avant les réalisations accomplies par le Maroc, sous la sage conduite de SM le Roi, dans le secteur industriel, notamment l’automobile dont la production marocaine égale les plus grandes industries du monde, rappelant par la même occasion que le Port Tanger Med figure en tête du classement mondial en termes de performances.