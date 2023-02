Clôture à Rabat de la 3ème édition du modèle de simulation du sommet international de l'enfance pour Al-Qods

Les travaux de la 3ème édition du modèle de simulation du sommet international de l'enfance pour Al-Qods, marquée par la participation d'enfants de diverses nationalités, dont des enfants maqdessis, ont pris fin mercredi à Rabat.



A cette occasion, les élèves participants à cette édition, organisée par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, ont exprimé leur profonde considération pour la Haute sollicitude et bienveillance dont SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, entoure l'Agence et ses valeureuses actions dans la Ville Sainte dans tous les domaines sociaux, y compris ceux de l’enseignement, de l’enfance et de la jeunesse.



Lors de la cérémonie de clôture de cet événement, qui coïncide avec la célébration par l'Agence de son 25ème anniversaire, les enfants maqdessis ont livré des discours porteurs de messages d’espoir en vue de vivre en sécurité et en paix, de jouir de leurs droits à la vie, à l’éducation et au divertissement, et de réaliser leurs rêves sans avoir peur de l’avenir, à l'instar des autres enfants à travers le monde.



De leur côté, les enfants issus de diverses nationalités ont exprimé, dans leurs messages, leur plein soutien aux enfants d’Al-Qods dans toutes les circonstances, en leur souhaitant et à leurs familles sécurité et sûreté.



Dans un mot prononcé à cette occasion, le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a souligné que cette édition a été marquée par un échange d'opinions entre les enfants maqdessis et ceux issus de 21 nationalités autour de diverses questions portant sur les conditions de vie des enfants de la Ville Sainte, assurant que cela illustre l’action sociale menée sur le terrain par l’Agence sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods.



Et de préciser que grâce à la sagesse du Souverain et à Son soutien personnel, l’Agence investit dans les générations futures d’Al-Qods en tant que piliers de l’avenir, et s'emploie à insuffler dans leurs cœurs l’espoir d’un avenir meilleur où ces enfants pourront se rendre à leurs écoles sans crainte ou peur.



Dans ce sens, il a indiqué que l’Agence contribue à favoriser l’intégration sociale des enfants d’Al-Qods et à offrir un environnement sain qui leur permet de réfléchir, de créer et de s'épanouir dans un climat empreint de liberté et d’ouverture, notant que l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif organise des camps d’été annuels au Maroc et dans la Ville Sainte au profit de plus de 3.000 enfants dans le cadre des activités du "club enfants pour Al-Qods", en plus de son soutien aux clubs environnementaux en vue d'inciter les générations montantes à la préservation de l’équilibre naturel de la Ville Sainte.



Pour sa part, le directeur de l'éducation et de l'enseignement à Al-Qods, Samir Jibril, a salué les différentes initiatives menées par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif au profit des Palestiniens, en général, et d'Al-Qods en particulier. M. Jibril a souligné que les enfants d'Al-Qods souhaitent, à travers ce sommet, faire entendre leurs voix au monde entier afin de leur garantir le droit à l’éducation et de concrétiser leurs rêves au même titre que les enfants des différents pays de la planète, notant que les enfants maqdessis, en particulier, et palestiniens en général, aspirent à un avenir prospère et radieux.



Cette cérémonie de clôture a été marquée par la présentation de diverses performances artistiques et la remise d’un laboratoire scientifique mobile à la direction de l'éducation et de l'enseignement à Al-Qods.