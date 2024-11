Clôture à Dakhla de la 1ère édition de la compétition nationale et internationale de pêche sportive

La 1ère édition de la compétition nationale et internationale de pêche sportive "Surf Casting No Kill", s’est clôturée, samedi à Dakhla.



Organisée par le Conseil provincial du tourisme d’Oued Eddahab, en partenariat avec l'Office chérifien des phosphates (OCP), cette manifestation sportive, dont le coup d’envoi a été donné le 19 octobre, vise à renforcer l’attractivité culturelle et sportive des provinces du Sud du Royaume et à mettre en avant les potentialités exceptionnelles de la région Dakhla-Oued Eddahab.



La compétition a été marquée par la participation de pêcheurs marocains issus des villes de Dakhla, Rabat, Tanger, Kénitra et Mohammadia, aux côtés de pêcheurs professionnels issus de la Mauritanie, de la Tunisie, de l’Italie, de la Turquie, de la Grèce, et de l’Espagne.



Chez les hommes, l’Italien Zefferino Guidi a décroché la première place après avoir enregistré 1.457 points et capturé 32 poissons, suivi par le Turc Ergan Hasan Kursad qui a obtenu 1.108 points/26 poissons, tandis que le Marocain Fathi Bouajaj s'est adjugé la troisième place avec un score de 1.034 points/21 poissons.



Chez les dames, la Marocaine Maria Benjelloun a décroché la première place après avoir enregistré 679 points/15 poissons, suivie par la Tunisienne, Inass Ajmi 597 points/14 poissons, tandis que la grecque Konstantinou Eirini a occupé la 3ème place après avoir enregistré 275 points.

Par ailleurs, le Marocain Abdelaziz Lazrak a remporté le Prix du plus gros poisson, d'une longueur de 50 centimètres.



La compétition nationale et internationale de pêche sportive s’est déroulée en deux manches nationales, du 19 au 21 octobre, permettant aux meilleurs pêcheurs sportifs marocains de s'affronter dans des conditions de pêche optimales.

Cette étape cruciale a servi de sélection pour les compétiteurs qui ont eu l’opportunité de représenter le Maroc lors de la phase internationale.



Outre l’aspect sportif et environnemental, cette compétition a mis également l’accent sur la dimension sociale, à travers l’organisation d’une caravane médicale les 25 et 26 octobre, portant sur des consultations médicales gratuites et de soins spécialisés.



Cet événement sportif a bénéficié du soutien des autorités locales, du Conseil régional, de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT) et de la wilaya de Dakhla-Oued Eddahab, ainsi que du Groupe Barid Al-Maghrib.



Cette manifestation a pour objectif de créer une nouvelle dynamique dans la perle du Sud, connue pour ses atouts et potentialités touristiques lui permettant de s'ériger en une destination sportive privilégiée.