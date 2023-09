Clore les éliminatoires de la CAN sur une bonne note

La sélection marocaine affrontera ce samedi à partir de 20 heures au Grand stade d’Agadir son homologue libérienne pour le compte de la dernière journée des éliminatoires, groupe K, de la CAN qui aura lieu au début de l’année prochaine en Côte d’Ivoire.



Une opposition à caractère officiel mais qui se veut formelle du fait que les dés sont déjà jetés dans cette poule avec la qualification bien avant cette manche de l’Afrique du Sud et du Maroc. L’adversaire du jour des Lions de l’Atlas est hors course dans ce groupe à trois après la disqualification du Zimbabwé.



En dépit du fait que ce match soit formel, il n’en demeure pas moins que les Lions de l’Atlas auront à cœur de rectifier le tir après leurs deux dernières contre performances, un nul à domicile en amical contre le Cap-Vert et une défaite en déplacement devant l’Afrique du Sud.



Une confrontation, sifflée par l’arbitre mauricien Ahmad Imtehaz Heeralall, qui constituera donc une belle opportunité pour le sélectionneur national Walid Regragui de voir à l’œuvre son groupe aussi remanié que rajeuni avec l’arrivée de six Olympiques fraîchement sacrés champions d’Afrique des U23 et qualifiés aux JO de Paris 2024.



De nouveaux venus qui ne manqueront point de détermination dans l’espoir de faire valoir leur talent et espérant décrocher une place au sein du contingent en partance pour l’édition ivoirienne sur laquelle le public marocain fond de grands espoirs.



Tout comme d’ailleurs les composantes de l’EN, à commencer par Regragui qui, lors de la conférence de presse consacrée à la présentation de la liste des joueurs convoqués, avait indiqué que l’objectif premier est d’atteindre le dernier carré du tournoi, un stade que les différentes sélections marocaines n’ont pu atteindre qu’à quatre reprises.



Toujours à propos de l’effectif, une information relayée par le site officiel de la FRMF fait état de la convovation du Wydadi Yahya Jabrane pour suppléer l’absence de Soufiane Mrabet, blessé. A noter que le néo sociétaire de Manchester United n’a pu disputer les deux derniers matches du Onze national devant le Cap-Vert et l’Afrique du Sud et son absence s’était fait sentir au plus haut point.



Il convient de rappeler en dernier lieu que le Onze national devra donner la réplique mardi prochain en amical à Lens à son homologue burkinabé. Un match test grandeur nature face à l’un des cadors du football continental avant l’entame des éliminatoires en novembre prochain du Mondial 2026.



Mohamed Bouarab