Clayne Crawford viré de L’Arme fatale

Pour une fois que l'adaptation en série d'une franchise cinématographique à succès fonctionnait, voilà que L'Arme fatale se retrouve en grand danger d'annulation : elle pourrait bien ne pas être renouvelée pour une 3e saison après les accusations faites à l'encontre de l'un de ses deux acteurs principaux, Clayne Crawford, l'interprète de Martin Riggs, et ce malgré des audiences au beau fixe aux Etats-Unis et dans le monde entier.

Pour rappel, Crawford serait à l'origine de vives tensions sur le plateau et ce depuis le lancement de la série en 2016. Il aurait reçu plusieurs avertissements de la part de la production Warner Bros, après des plaintes des équipes l'accusant notamment de créer un environnement de travail hostile et de harcèlement moral. Les problèmes se seraient intensifiés ces derniers mois. Les autres comédiens ainsi que les techniciens ne seraient plus à l'aise en sa présence, refusant désormais de travailler avec lui.

Le lendemain des accusations, le comédien publiait sa version des faits sur son compte Instagram : "Il est vrai que j'ai été réprimandé à deux reprises au cours des saisons écoulées de L'Arme fatale. La première fois lorsque j'ai réagi sous le coup de la colère à des conditions de tournage qui ne me paraissaient pas sûres et propices à un travail de qualité (…) Le second incident est intervenu au cours d'un épisode que j'ai réalisé. Un acteur de la série ne s'est pas senti en sécurité après avoir été blessé par un éclat lors du tournage d'une cascade. (...) J'assume l'entière responsabilité de l'incident car ce jour-là, le plateau était placé sous ma responsabilité." L'acteur en question ne serait autre que sa co-star, Damon Wayans Jr.. Clayne Crawford s'est à nouveau exprimé sur Twitter, confirmant qu'il n'avait pas encore reçu sa lettre de démission : "Attendez... Vous ne pouvez pas me virer un jour où je ne travaille pas !" a-t-il écrit dans un 2e tweet, non sans humour.