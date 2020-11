Claudio Rafael renouvelle son contrat avec l’OCS

Le défenseur brésilien Claudio Rafael vient de renouveler son contrat avec l’Olympique Club de Safi (OCS) pour deux saisons supplémentaires, a annoncé l'OCS. Dans un communiqué, le bureau dirigeant a indiqué avoirréussi à convaincre le défenseur brésilien, âgé de 27 ans, de prolonger son contrat avec l’équipe safiote. Considéré comme un pilier de la défense, ClaudioRaphael évolue à l’OCS depuis 2017. Le bureau dirigeant de l’OCS ambitionne, cette saison, de réaliser des transferts de taille à la hauteur des ambitions affichées parle club et ses différentes composantes, rappelle-t-on. Ainsi, le club a déjà recruté lemilieu de terrain offensif HichamLaroui, l’international libyen Oussama Al-Badawi et l’international ivoirien Kassi Thierry Martial, et a renouvelé les contrats du défenseur Mehdi Attouchi et du milieu de terrain offensif Zakaria Lahlali. A rappeler que l’OCS a terminé la Botola Pro D1 en 13è position avec 33 points(6 victoires, 15 nuls et 9 défaites).