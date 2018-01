Claudia Wiedey : Bruxelles accorde une grande importance à ses relations avec le Royaume

L'Union européenne (UE) accorde une grande importance à ses relations avec le Maroc, a souligné, vendredi à Rabat, l'ambassadeur de l'UE au Maroc, Claudia Wiedey. Et d’indiquer, lors d'entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, que l'UE et le Maroc sont des partenaires de longue date, notant que le Royaume a réalisé d'énormes progrès en matière de développement sur la base de réformes régulières, sur tous les plans, indique un communiqué de la Chambre.

Elle a, également, relevé que le projet de coopération entre l'UE et la Chambre des représentants dans le cadre du jumelage institutionnel, le premier du genre, constitue un modèle, compte tenu des résultats obtenus, faisant savoir que l'Union se félicite de sa coopération avec la Chambre en tant qu'institution constitutionnelle qui joue un rôle primordial dans le processus d'édification démocratique au Royaume, précise-t-on de même source.

De son côté, Habib El Malki s'est félicité de l'engagement de l'UE, par le biais du programme de coopération institutionnelle, dans le renforcement des compétences administratives de la Chambre, dans l'exercice de ses prérogatives qui se sont consolidées en vertu de la Constitution de 2011, saluant la réussite du programme de coopération entre les deux parties pour la période 2016-2018.

Les deux parties ont, par ailleurs, convenu d'examiner les moyens d'évaluation de l'expérience de coopération (2016-2018), dans la perspective de mettre en place un nouveau programme de coopération 2018-2020, qui prend en considération les spécificités de l'étape, conformément aux nouveautés constitutionnelles et au nouveau règlement intérieur de la Chambre des représentants.