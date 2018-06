Classic Mid Am Seniors

C’est sur le Royal golf de Fès que la 3ème étape du Classic Mid Amateurs s’est déroulée les 23 et 24 juin courant. Près de 150 golfeuses et golfeurs représentant tous les clubs du Maroc ont pris part à cette compétition.

D’excellents résultats ont été enregistrés tant en Net qu’en Brut.

Classic Mid Amateurs Dames

(19 participantes) Scores Net :

1ère Bellamine Siham (RGDES) 67-70 : 137

2ème Makhmakhi Salima (Saïdia) 71-70 : 141

3ème Demnati Malika (RGDES) 73-69 : 142

Classic Mid Amateurs hommes

(126 participants) Scores Net :

1er Tazi Mohamed (Oued Fès) 65-64 : 129

2ème Krol Eric (R.G.D.E.S.) 67-64 : 131

3ème Slimani Ali (Cabo Negro) 61-72 : 133

Classic Mid Amateurs dames Scores Brut :

1ère Demnati Malika (RGDES) 84-80 : 164

2ème Bellamine Siham (RGDES) 82-85 : 167

3ème Makhmakhi Salima (Saïdia) 86-85 : 171

Classic Mid Amateurs Hommes

Scores Brut :

1er Channane Abdellah TJC 69-72 141

2ème Bennani Camil TJC 74-70 144

3ème El Mansour My Hassan RGDES 75-70 145