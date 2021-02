Classement Fifa : Le Onze national se rapproche duTop 30

La sélection marocaine de football a gagné deux places dansle nouveau classement de la Fédération internationale de football (FIFA), publié jeudi, pointant désormais au 33è rang mondial. Le Maroc, vainqueur du CHAN (Championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux), et le Mali, finaliste, signent les meilleures progressions, écrit l’instance mondiale sur son site web.



La Guinée (72ème), troisième, et la RDC (90ème), quart de finaliste, ont également progressé, indique la même source, relevant que pour le premier classement mondial FIFA de 2021, un total de 43 matches d'équipes A (dont un disputé en décembre 2020) ont été pris en compte. L'événement le plusimportant de ces dernières semaines a été le CHAN avec un total de 32 matches disputés. Ces rencontres ainsi que les 11 matches restants à disputer sont considérés comme des matches amicaux car le CHAN ne comprend que des joueurs évoluant dans les championnats nationaux des pays participants, explique la FIFA. Selon la même source, parmi les autres équipes qui ont amélioré leur position en février figurent le Costa Rica (50ème, plus 1) qui a réintégré le Top 50 après une absence de quelques mois, le Cap-Vert (80ème, plus 1), Oman (81ème, plus 1), le Bénin (82ème, plus 1), l'Azerbaïdjan (108ème, plus 1), l'Estonie (108ème, plus 1), la Thaïlande (110ème, plus 1), la Guinée-Bissau (119ème, plus 1), le Tadjikistan (120ème, plus 1) et le Guatemala (130ème, plus 1).



En dehors de ces équipes, aucune autre n'a amélioré sa position depuis décembre et les 32 premières places du classement n'ont pas changé depuis fin 2020. La Belgique, la France, le Brésil, l'Angleterre et le Portugal restent aux premières places. Le prochain classement mondial FIFA sera publié le 8 avril 2021.