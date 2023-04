Classement FIFA. Le Maroc toujours 11ème

L'Argentine est devenue première nation du football mondial dans le nouveau classement de la FIFA dévoilé jeudi, alors que le Maroc se maintient au 11e rang mondial et en tête des nations africaines.



"Six ans après avoir occupé la tête du classement mondial FIFA/Coca-Cola pour la dernière fois, l'Argentine (1e, plus 1) est de retour au sommet de la hiérarchie mondiale. Victorieux en amical du Panama (2-0) et de Curaçao (7-0), les champions du monde détrônent le Brésil (3e, moins 2) qui paye au prix fort sa défaite face au Maroc (2-1)", a indiqué la FIFA dans un communiqué.



Non seulement la Seleçao perd sa première place, mais elle voit également la France (2e, plus 1) la doubler. Les Bleus passent en effet deuxièmes grâce à des succès décrochés en matches éliminatoires pour l’Euro 2024 face aux Pays-Bas (4-0) et à la République d’Irlande (0-1).



Le trio de tête mis à part, le Top 10 ne connaît aucune évolution. On retrouve notamment la Belgique (4e, -) positionnée au pied du podium, suivie de près par l’Angleterre (5e, -). L’inversion de place du Sénégal (18e, plus 1) et du Danemark (19e, moins 1) est, finalement, le seul autre changement notable dans le Top 20, relève la même source.



La meilleure progression est à mettre à l’actif de la République Centrafricaine (122e, plus 10). En battant par deux fois Madagascar, positionné alors 30 rangs au-dessus d’eux, les Fauves du Bas-Oubangui gagnent 10 places au classement. Ils font mieux que la Namibie (106e, plus 7), la Malaisie (138e, plus 7) ou encore la Gambie (120e, plus 6).