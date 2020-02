Clap de fin pour l’OCS en Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions

Fin de parcours pour l’OCS en Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions. Le représentant du football national dans cette épreuve copieusement dotée en dollars, n’a pu aller au-delà des quarts de finale après s’être incliné, samedi au stade Al Massira à Safi, devant l’équipe saoudienne d’Al Ittihad de Jeddah sur le score de 1 à 0.

Les protégés de Mohamed El Guisser entretenaient l’espoir légitime de franchir ce cap au vu du probant résultat qu’ils avaient réalisé lors du match aller, une issue de parité un partout.

Ce fut donc un match événement pour le club mesfioui qui, à travers sa longue histoire, n’a jamais pu atteindre un stade aussi avancé dans une compétition régionale ou continentale. Toute la ville s’était mobilisée pour que le résultat escompté soit au rendez-vous. Mais c’était sans compter sur la détermination des joueurs saoudiens aucunement intimidés par un public présent en masse et qui n’a cessé de donner de la voix.

Il faut dire que les partenaires de Mohamed Mourabit ont abordé la partie du bon pied, cherchant à déstabiliser un adversaire qui reste sur une série de contre-performances payée cash par l’entraîneur néerlandais Heenk Ten Cat, limogé. Sauf que le club saoudien a su comment faire la part des choses, jouant à fond ses chances pour atteindre son objectif à la 50ème minute sur une jolie talonnade du Brésilien Romarinho Ricardo Da Silva.

Menés à la marque, les Mesfiouis ont beau manœuvrer mais ils ont buté sur une équipe d’Al Ittihad compacte mais aussi aux aguets, ce qui n’était pas fait pour faciliter la tâche des locaux qui ont surtout craint le KO debout.

Le score en restera là n’en déplaise aux supporteurs safiots qui auraient tellement souhaité voir leur équipe franchir le cap des quarts de finale, sachant qu’aux deux précédents tours, l’OSC avait éliminé les équipes de Rifaa du Bahreïn et de l’Espérance de Tunis.

L’OCS out, c’est Al Ittihad qui disputera la demi-finale de la Coupe Mohammed VI, un dernier carré 100% saoudien, contre la formation du Chabab. Quant à la seconde demi-finale, elle devait opposer hier, pour la manche aller, Al Ismaïli d’Egypte au Raja de Casablanca.