Circulez, y a rien à voir : Le tableau est si noir

Décrochages et déperdition scolaire, mauvaise orientation scolaire, disparités dans l’accès aux soins de base et à des soins de santé de qualité, addiction aux drogues, tabagisme, suicide, inadéquation entre les formations proposées par le système d’éducation et de formation et les besoins du marché du travail, chômage, emploi informel, précaire, mal rémunéré et sans avantages sociaux, faible participation dans la vie sociale et civique, pauvreté, repli sur la religion…. Tel est le tableau que brosse le dernier rapport du Conseil économique, social et environnemental sur la situation de la jeunesse au Maroc.

Intitulé « Une nouvelle Initiative nationale intégrée pour la jeunesse marocaine », ce document précise, néanmoins, que les maux dont souffre la jeunesse ne touchent pas tous les jeunes de la même façon. « En effet, les inégalités relatives au genre et au milieu de résidence (rural, urbain et périurbain) continuent de constituer des problématiques majeures… Le chômage des jeunes touche aussi et surtout les femmes, un écart qui s'explique en partie par la tendance des parents à favoriser l’éducation des garçons au détriment de celle des filles. De plus, les discriminations « genre » en termes de salaires restent importantes. Ce constat relève également des défaillances en termes de gouvernance et la persistance des normes sociales traditionnelles, qui continuent de contrarier l’intégration économique des femmes marocaines », précise le rapport. Et d’affirmer que : « L’accès difficile à l’emploi, l’emploi informel, les conditions de travail précaires, la faible participation dans la vie sociale et civique, et la pauvreté, entre autres, affectent davantage les jeunes de faible niveau d’instruction, les jeunes dans le milieu rural, ainsi que les jeunes filles, qui souffrent en plus d’entraves à la jouissance de leurs droits fondamentaux (mariages précoces, petites bonnes…) ».

Mais qu’en est-il des politiques publiques destinées à promouvoir l’intégration et l’épanouissement des jeunes ? Les rédacteurs dudit document ne vont pas par quatre chemins: si notre pays dispose d’une politique de développement axée sur une vision sectorielle et accompagnée d’une volonté de promouvoir la jeunesse nationale, il n’en demeure pas moins que cette politique a atteint ses limites. En fait, le rapport indique que malgré les avancées et résultats significatifs réalisés, il convient de noter que l’exécution de ces stratégies sectorielles qui intégrent pour la plupart d’entre elles la dimension « jeunesse », demeure dispersée et continue à se heurter à des difficultés liées au manque de cohérence et de synergie, ce qui met hors d’atteinte les objectifs fixés.

Le document du CESE révèle également qu’il n’existe pas, jusqu’à présent, de cadre stratégique commun pour les politiques dédiées à cette frange de la population et les efforts publics concédés restent confrontés à des défis importants en termes de cohésion et d’efficacité, en l’absence d’une vision globale à même de guider les politiques publiques et d’orienter l’intervention et les efforts des acteurs concernés.

L’absence d’un tel cadre intégré définissant les raisons, les modalités et les finalités d’une telle politique constitue, selon ledit rapport, un frein majeur à la responsabilisation sociale et économique de la jeune génération. « Ayant le sentiment d’être exclus des phases d’élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques qui leur sont dédiées, celles-ci n’ont guère de probabilité de refléter les préoccupations et besoins spécifiques des jeunes. En retour, ces derniers qui attendent légitimement de bénéficier des conditions leur permettant à tous – pauvres, riches, femmes et hommes, urbains et ruraux – d’exprimer leurs idées et attentes, ont de moins en moins confiance en l’avenir ; ce qui se traduit par une faible implication dans les mécanismes de participation traditionnels, inaptes selon eux à changer les choses », note le CESE. Et de conclure : « Quels que soient l’intérêt public porté et les inflexions qu’a connues la question de la jeunesse dans la politique publique ces dernières années, elle demeure sectorielle, non intégrée et déconnectée par rapport aux préoccupations essentielles de la jeunesse. En effet, les programmes pour les jeunes au niveau sectoriel, à enjeux transversaux, sont faiblement institutionnalisés et peu coordonnés entre les différents départements ministériels, qui suivent leurs propres mandats et agissent au sein de leurs propres structures opérationnelles ».