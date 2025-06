Cinquième jour d'escalade entre Israël et l'Iran : Donald Trump dit vouloir une "fin réelle" au conflit

Israël a affirmé mardi avoir visé des sites militaires en Iran et tué un haut gradé lors de nouvelles frappes aériennes, auxquelles Téhéran a riposté par des tirs de missiles au cinquième jour de confrontation entre les deux pays ennemis.



Rentré d'urgence à Washington depuis le sommet du G7 pour une réunion de crise à la Maison Blanche, le président américain Donald Trump, premier allié d'Israël, a dit souhaiter une "fin réelle" au conflit et pas seulement "un cessez-le-feu".



En Israël, où des explosions ont été entendues mardi matin, des missiles et des éclats d'obus sont tombés dans la région de Tel-Aviv sans faire de blessés, selon la police. Les secouristes étaient au travail dans plusieurs régions du pays après "la chute de projectiles", a indiqué l'armée.

A Herzliya, dans le centre du pays, des images de l'AFP ont montré un cratère dans le sol et des carcasses d'autobus calcinées dans un dépôt visé par une frappe.



Téhéran a promis de bombarder Israël sans relâche pour mettre fin à l'attaque israélienne d'une ampleur sans précédent menée depuis le 13 juin avec l'objectif affiché d'empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique.



Accusée par les Occidentaux et par Israël de vouloir fabriquer l'arme atomique, la République islamique dément et défend son droit à enrichir de l'uranium afin de développer un programme nucléaire civil.



Depuis vendredi, l'aviation israélienne a visé des centaines de sites militaires et nucléaires et tué plusieurs hauts gradés iraniens.

Des civils ont aussi été tués dans les deux pays par des frappes qui ont atteint des zones urbaines et détruit des immeubles.



En Iran, les frappes israéliennes ont fait au moins 224 morts et plus d'un millier de blessés, selon un bilan officiel établi dimanche. La télévision d'Etat a fait état mardi de trois morts lors de frappes la veille sur son siège à Téhéran.

Selon le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, les salves de missiles et de drones tirées en représailles par l'Iran ont fait au moins 24 morts en Israël.



Mardi, l'armée israélienne a annoncé avoir tué un important commandant militaire iranien, Ali Shadmani, dans une frappe nocturne menée sur "un centre de commandement au cœur de Téhéran".



Elle a également déclaré avoir mené dans la nuit dans l'ouest de l'Iran "plusieurs frappes de grande envergure" lors desquelles "des dizaines d'infrastructures de stockage et de lancement de missiles sol-sol ont été touchées", tout comme "des lanceurs de missiles sol-air et des sites de stockage de drones".



L'Iran de son côté a affirmé avoir détruit dans la nuit des "cibles stratégiques" à l'aide de drones à Tel-Aviv et à Haïfa, la grande ville du nord d'Israël, et avoir notamment frappé le Mossad, le service de renseignement extérieur israélien, à Tel-Aviv.



"Des attaques massives de drones, utilisant des armes nouvelles et avancées, ont commencé et s'intensifieront dans les heures à venir", a averti le général Kioumars Heidari, commandant des forces terrestres de l'armée, cité par la télévision d'Etat.



Alors que les Etats-Unis ont annoncé renforcer leur "dispositif défensif" au Moyen-Orient et envoyer leur porte-avions Nimitz dans cette région, Donald Trump a quitté prématurément le sommet du G7 au Canada devant rejoindre mardi matin la salle de crise de la Maison Blanche.



Il a affirmé souhaiter "une fin réelle, pas un cessez-le-feu" au conflit mais dit aussi qu'il "n'était pas spécialement d'humeur à négocier" avec Téhéran.



M. Trump, qui entretient le flou sur les intentions américaines concernant ce conflit, avait relancé récemment les négociations avec Téhéran sur le programme nucléaire iranien, mais l'Iran a affirmé qu'il ne signerait pas d'accord tant que dureraient les attaques israéliennes.

Lundi, Donald Trump avait conseillé aux habitants de Téhéran d'évacuer "immédiatement". "L'Iran aurait dû signer l'+accord+ (sur le nucléaire, ndlr) quand je leur ai dit de signer", a-t-il ajouté.



La Chine a accusé mardi le président américain de "jeter de l'huile sur le feu" et pressé ses ressortissants de quitter Israël.

Mardi, une cyberattaque a paralysé l'une des principales banques iraniennes, la banque Sepah, selon l'agence de presse Fars.



Mardi, de longues files d'attente s'étiraient devant les boulangeries et les stations-service de Téhéran, certaines de plusieurs kilomètres de long, alors que les habitants qui n'ont pas fui la capitale se précipitaient pour faire des réserves de carburant et de produits de première nécessité.



Les épiceries et les magasins de proximité sont restés ouverts, mais le Grand Bazar, le principal marché de la ville, était toujours fermé.

"Tous les congés des médecins et des infirmiers ont été annulés et il leur a été demandé d'être présents en permanence dans les centres médicaux", a annoncé mardi l'agence Isna, citant un responsable médical.

Lundi, les émissions de la télévision publique iranienne avaient été brièvement interrompues par une attaque israélienne.



Israël affirme avoir détruit par ailleurs "la principale installation" du site d'enrichissement d'uranium de Natanz, dans le centre de l'Iran. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a cependant affirmé lundi qu'il n'y a "pas d'indication d'attaque" contre la partie souterraine du site, qui abrite la principale usine d'enrichissement.



Au-delà du programme nucléaire, Benjamin Netanyahu, dans plusieurs interviews à des médias internationaux, a appelé le peuple iranien pour qu'il se soulève contre la "tyrannie" et estimé qu'assassiner le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, mettrait "fin au conflit".



Selon un responsable américain, Donald Trump s'est opposé à un plan israélien visant à éliminer l'ayatollah Khamenei, à la tête de l'Iran depuis 1989.