Cinq cavaliers marocains participent aux JM de Tarragone

Cinq cavaliers marocains participent aux Jeux méditerranéens de Tarragone (Espagne), indique un communiqué de la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE).

Ces Jeux sont marqués par la participation de 113 sportifs marocains dont 5 cavaliers (Abdelkebir Ouaddar, Ali Al Ahrach, Leina Benkhraba, El Ghali Boukaa et Samy Colman), précise un communiqué de la Fédération.

«Signe fort de la qualité de l'équipe marocaine, six cavaliers sont d’ores et déjà qualifiés pour les Jeux équestres mondiaux qui se tiendront à Tryon (Etats-Unis) du 11 au 23 septembre 2018», rappelle le communiqué.

En avril 2017, lors de la nomination de Marcel Delestre comme nouvel entraîneur-sélectionneur de l’équipe nationale marocaine de saut d’obstacles, la FRMSE avait fixé trois objectifs dont deux, à savoir la participation aux Jeux méditerranéens de Tarragone et la qualification aux Jeux équestres mondiaux à Tryon, sont déjà atteints, indique la Fédération.

Le troisième objectif, à savoir la participation aux Jeux olympiques à Tokyo en 2020, devrait aussi être atteint, au regard de l’évolution de l’équipe marocaine, poursuit la même source «L’équipe a fait de grands pas en avant. Elle est soudée. Elle a envie de travailler et d’avancer vers le futur. Quant aux chevaux, ils sont au point pour disputer ces Jeux méditerranéens», se félicite le sélectionneur de l’équipe nationale, cité par le communiqué.

«J’ai vraiment l’objectif de rentrer avec une médaille. Nous avons de vraies chances. Décrocher des médailles par équipe serait un grand bonheur et s’il y a d’autres, on les prendra aussi !», dit-il.

L’équipe marocaine se prépare également pour les Jeux équestres mondiaux qui se dérouleront à Tryon (Etats-Unis) du 11 au 23 septembre 2018. Cette manifestation, qui constitue le plus grand événement équestre au monde, sera marquée par la participation des meilleurs cavaliers de plus de 70 nations qui rivaliseront dans huit disciplines officielles de la Fédération équestre internationale, selon la même source.