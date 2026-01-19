Cinq barrages affichent un taux de remplissage de 100%

Bassin hydraulique du Loukkos


Libé
Lundi 19 Janvier 2026

Cinq barrages affichent un taux de remplissage de 100%
Le taux de remplissage de cinq grands barrages relevant de la zone d’action de l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos a atteint 100%, grâce aux dernières précipitations enregistrées dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Selon les données publiées sur la plateforme "Maa dialna", relevant du ministère de l’Equipement et de l’Eau, les barrages d’Oued El Makhazine, Charif Al Idrissi, Ibn Battouta, Chefchaouen et Nakhla affichent, à ce jour, un taux de remplissage de 100%, précisant que les retenues des principaux barrages relevant de l'Agence s’établissent à environ 1,23 milliard de mètres cubes, soit un taux de remplissage global de 64,2%.

Les retenues du barrage Oued El Makhazine (province de Larache), le plus grand barrage de la région, atteignent 672,8 millions m3, tandis que celles du barrage Dar Khrofa s'élèvent à 127,4 millions m3 (26%).
 
Concernant les retenues du barrage 9 avril (préfecture de Tanger-Assilah), elles s'établissent à 73,8 millions m3, soit un taux de remplissage de 24%, tandis que le barrage Ibn Battouta affiche un taux de remplissage de 100%, avec des réserves estimées à 29,1 millions de m3.
 
Quant au barrage Moulay El Hassan Ben El Mahdi, situé dans la province de Fahs-Anjra, son taux de remplissage s’établit à 53%, avec des retenues de 12,6 millions de m3, tandis que le barrage Tanger Méditerranée enregistre un taux de 70%, correspondant à un volume stocké de 15,5 millions de m3.
 
Au niveau de la province de Tétouan, le barrage Charif Al Idrissi dispose de 121,65 millions de m3 de réserves (100%), tandis que le barrage El Khroub totalise 124,5 millions de m3 (66%). Le barrage Nakhla affiche, quant à lui, un taux de remplissage de 100% avec 4,21 millions de m3, alors que le barrage Chefchaouen atteint 12,24 millions de m3 (100%).
 
S’agissant de la préfecture de M’diq-Fnideq, le barrage de Smir affiche un taux de remplissage de 77%, avec des retenues s’élevant à 30 millions de m3.
 
Dans la province d’Al Hoceima, le barrage Abdelkarim El Khattabi enregistre des réserves de 2,3 millions de m3 (19%), alors que le barrage Joumoua dispose de 0,7 million de m3, soit un taux de remplissage de 13%.
 
A noter que les retenues des barrages du Maroc ont dépassé 8.017 millions de m3, soit un taux de remplissage d'environ 47,8%.


