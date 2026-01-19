Chutes de neige, vague de froid et fortes pluies et rafales de vent dans plusieurs provinces du Royaume

Des chutes de neige, de fortes pluies et averses orageuses, une vague de froid, ainsi que de fortes rafales de vent sont prévues, mardi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).



Ainsi, des chutes de neige à partir de 1.300 mètres d'altitude (50-90 cm), touchent depuis dimanche jusqu’ à mardi à 06H00 les provinces d'Al Haouz, Azilal et Ouarzazate, indique la DGM dans un bulletin d'alerte de niveau de vigilance orange.



Durant la même période, des chutes de neiges entre 30-50 cm sont attendues dans les provinces de Chichaoua, Midelt, Béni Mellal, Tinghir, Ifrane, Khénifra, Sefrou, Boulemane, Al Hoceima, Guercif, Taza et Taroudant.



Des chutes de neige à partir de 1.200 m (10-30 cm) sont prévues, durant la même période, dans les provinces de Driouech, Figuig, Jerada, Errachidia, Taourirt, El Hajeb, Chefchaouen, Chtouka Ait Baha, Tiznit et Oujda.



En outre, une vague de froid avec des températures comprises entre -09 et -03°C est prévue mardi, dans les provinces de Tinghir, Al Haouz, Midelt, Boulemane, Sefrou, Guercif, Taza, Ouarzazate, Taroudant, Chichaoua, Azilal, Béni Mellal, Ifrane, Khénifra, Fès et Figuig.