Chutes de neige, vague de froid et fortes pluies et rafales de vent dans plusieurs provinces du Royaume

Jusqu’à mercredi


Libé
Lundi 19 Janvier 2026

Chutes de neige, vague de froid et fortes pluies et rafales de vent dans plusieurs provinces du Royaume
Autres articles
Des chutes de neige, de fortes pluies et averses orageuses, une vague de froid, ainsi que de fortes rafales de vent sont prévues, mardi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des chutes de neige à partir de 1.300 mètres d'altitude (50-90 cm), touchent depuis dimanche jusqu’ à mardi à 06H00 les provinces d'Al Haouz, Azilal et Ouarzazate, indique la DGM dans un bulletin d'alerte de niveau de vigilance orange.

Durant la même période, des chutes de neiges entre 30-50 cm sont attendues dans les provinces de Chichaoua, Midelt, Béni Mellal, Tinghir, Ifrane, Khénifra, Sefrou, Boulemane, Al Hoceima, Guercif, Taza et Taroudant.

Des chutes de neige à partir de 1.200 m (10-30 cm) sont prévues, durant la même période, dans les provinces de Driouech, Figuig, Jerada, Errachidia, Taourirt, El Hajeb, Chefchaouen, Chtouka Ait Baha, Tiznit et Oujda.

En outre, une vague de froid avec des températures comprises entre -09 et -03°C est prévue mardi, dans les provinces de Tinghir, Al Haouz, Midelt, Boulemane, Sefrou, Guercif, Taza, Ouarzazate, Taroudant, Chichaoua, Azilal, Béni Mellal, Ifrane, Khénifra, Fès et Figuig.


Lu 124 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 19 Janvier 2026 - 17:00 Sérieuse alerte à la veille du Mondial : Rêve avorté

Lundi 19 Janvier 2026 - 17:00 Cinq barrages affichent un taux de remplissage de 100%

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS