Chutes de neige et fortes rafales de vent mercredi et jeudi

Des chutes de neige et de fortes rafales de vent sont prévues mercredi et jeudi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé, lundi, la Direction générale de la météorologie (DGM). Les chutes de neige (15-50 cm), prévues du mercredi à 06h00 au jeudi à 23H00, concerneront les provinces d'Al Haouz, Ifrane, Sefrou, Boulemane, Beni Mellal, Azilal, Khénifra, Al Haouz, Midelt et Guercif, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau orange. Par ailleurs, de fortes rafales de vent (70/85 Km/h) sont prévues du mercredi à 06h00 à jeudi à 23h00 dans les provinces de Figuig, Jerada, Oujda-Angad, Errachidia, Boulemane et Midelt, selon la même source.