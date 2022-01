Christine Kelly menacée de mort

La justice réplique. Ce mercredi 5 janvier, le quotidien Le Parisien a révélé qu'une enquête préliminaire pour "menaces de mort" a été ouverte le 20 décembre à la suite d'une plainte de Christine Kelly, déposée contre X.



Souvenez-vous, dans un Tweet relayé sur la Toile le 18 novembre 2021, l'animatrice de l'émission de débats Face à l'info a révélé en détail les effroyables menaces dont elle a été la cible sur la Toile.



"La volonté de me voir décapitée, la détermination de me l'envoyer par mail ne changera rien aux idées des uns et des autres. Chacun reste libre. Avec ou sans moi", a-t-elle alors écrit. Six jours plus tard, elle a déposé plainte choisissant d'opter pour la voie judiciaire après avoir reçu un mail évoquant Eric Zemmour, suspendu du programme en septembre 2021.



Christine Kelly a, dans la foulée, dénoncé des faits de "harcèlement téléphonique" dans sa plainte, en raison de SMS inquiétants qui lui auraient été envoyés "dans le seul objectif de l'intimider et de la déstabiliser."



Affectée psychologiquement par ces messages, la présentatrice a sollicité un médecin généraliste parisien qui lui a prescrit dix jours d'incapacité totale de travail (ITT). La brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) de la police judiciaire parisienne a été chargée de l'affaire.