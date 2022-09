Chris Van Puyvelde : Le Maroc est déterminé à développer le football à tous les niveaux

Le directeur technique national, Chris Van Puyvelde, a affirmé, mercredi à Salé, que le Maroc est déterminé à développer le football à tous les niveaux.



Lors d’une réunion de la commission de coordination avec les ligues régionales de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) au Complexe Mohammed VI de football de Maâmora, M. Van Puyvelde a rappelé aux présidents des Ligues régionales la nécessité d’accompagner le décollage sportif entamé par la FRMF, en accordant la priorité aux catégories minimes, avec notamment le lancement par ces Ligues dès la saison prochaine des championnats U16 et U18 sous l’encadrement de cadres spécialement formés à cet effet afin de faire des Ligues régionales une pépinière de talents qui alimenteront les équipes nationales.



Le directeur de la formation, Fathi Jamal a, pour sa part, exposé le thème de la formation continue au profit des encadrants et des entraineurs des championnats régionaux, qui sera le chantier futur en tenant compte de la spécificité de chaque Ligue.



La FRMF est disposée à accompagner la formation régionale en matière de délivrance des diplômes des entraineurs dont les diplômes B CAF. Il a, à cet égard, indiqué que six sessions de formation seront organisées prochainement au niveau des Ligues qualifiées pour ce chantier.