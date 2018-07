Chris Brown arrêté par la police après un concert à Miami

Depuis 2009 et sa dispute musclée avec Rihanna qui a dégénéré, la réputation de Chris Brown n’est plus à faire. Le chanteur de 29 ans continue de défrayer la chronique pour des affaires de violences conjugales. Et sa toute récente arrestation ne devrait pas faire remonter sa côte de popularité en flèche.

Jeudi 5 juillet, Chris Brown donnait un concert en Floride, lorsqu’il a eu affaire à la police américaine... Selon TMZ, les forces de l’ordre étaient venues l’attendre après un concert donné au Coral Sky Ampitheatre à West Palm Beach, avec un mandat à la main...

Pour le moment, la justice n’a pas encore donné plus de détails quant à son arrestation ou son avenir. Une chose est sûre, celui qui a entamé sa tournée il y a un mois risque d’avoir du mal à honorer ses dates de concert ces prochains jours...

En effet, son portrait vient d’être pris depuis la prison du comté de Palm Beach. Il faut croire que le naturel est encore revenu au galop pour Chris Brown. Il faisait profil bas depuis quelques mois et avait récemment célébré le 4ème anniversaire de sa fille Royalty, avec la maman de la petite, Nia Guzman.