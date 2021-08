Chiellini reste à la Juve

Le défenseur central et capitaine Giorgio Chiellini, 36 ans, a signé une prolongation de contrat de deux ans avec la Juventus Turin où il joue depuis 2005, a annoncé le club piémontais lundi. Le précédent contrat de Chiellini, également capitaine de l'équipe d'Italie sacrée championne d'Europe à Wembley en juin, avait expiré à la fin du mois de juin. "Giorgio Chiellini incarne tout ce que représente la Juventus, et c'est son dévouement et ses excellentes performances au cours des 16 dernières années qui lui ont valu un renouvellement de contrat", a déclaré le club turinois. "Il y a une adéquation entre l'ADN de Giorgio et celui de la Juve. Il fait partie intégrante de l'histoire de la Juve, mais aussi du présent et du futur", a ajouté le club turinois à propos d'un pilier de son équipe. Chiellini a remporté sous le maillot bianconeri neuf titres consécutifs de champion d'Italie avant que la Juve ne soit détrônée cette année par l'Inter Milan, et disputé deux finales de Ligue des champions en 2015 et 2017. Il forme à Turin, avec Leonardo Bonucci, l'une des charnières centrales les plus fameuses du football actuel.