Cheikh Sy Mohammed Lamine Savané, président du COFETCI : Une action noble qui vient renforcer les valeurs de solidarité

L'aide médicale marocaine destinée à la Côte d'Ivoire pour l'accompagner dans ses efforts de lutte contre le coronavirus est l’expression de la solidarité "sincère" dont fait preuve le Maroc envers l’Afrique, a relevé Cheikh Sy Mohammed Lamine Savané, président du Conseil Fédéral des Tidjanis de Côte d’Ivoire (COFETCI).

"Ces dons sont l’expression de la solidarité sincère et un symbole de l’amitié dont fait montre le Maroc envers la Côte d’Ivoire et l’Afrique tout entière", a-t-il déclaré à la presse lors de la réception, samedi à Abidjan, des équipements et produits médicaux composant l’aide marocaine.

Le COFETCI, a ajouté son président, exprime sa gratitude à S.M le Roi pour cette action "noble" qui vient renforcer les valeurs de solidarité entre pays du continent.