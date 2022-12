Chapeau bas, ils l’ont fait les gars !

La toute première et jusqu’à hier la dernière qualification au 2ème tour dans un Mondial remontait à 1986. Désormais le football marocain peut se targuer d’une toute aussi belle qualification signée des Regragui & co.



Ils étaient légion ceux qui faisaient peu de cas du Onze national aussitôt après un tirage au sort qui l’avait placé dans un groupe «F» aux côtés d’une Croatie vicechampionne du monde de son état et d’une Belgique demi-finaliste du même exercice et deuxième au classement mondial.



Le Canada, pour ainsi dire, c’était le Petit Poucet de ce même groupe «F». Et puis le jour «J» est arrivé, avec la Croatie herself. Les gars étaient là omniprésents comme menés à la baguette avec un super chef d’orchestre, Walid himself. Le nul était qualifié par d’aucuns d’exploit. Sauf que le Onze national grandement et fièrement marocain leur réservait «mieux». Un 2-0 cinglant, net et précis sera infligé à la Belgique d’un Courtois meilleur gardien du monde si l’en est sans compté le célébrissime De Bruyne et autres Eden Hazard.



Du coup, tous les espoirs étaient permis. Encore fallait-il négocier le dernier match de cette première phase face au «Petit Poucet» avec prudence et intelligence.



La première mi-temps aura été sur les chapeaux de roue, avec un but marqué pratiquement d’entrée par le beau et super revenant Ziech. La confirmation allait être servie par le turbulent Ennesiri sur un service en or de Hakimi.



Les jeux étaient faits. Pas vraiment. La peur de gagner, celle de passer à côté d’une qualification plus que jamais à la portée, allait s’emparer des nôtres. Et les Canadiens qui n’avaient rien à perdre se sont découvert quelques poils de la bête parvenant même à prendre à défaut le gardien Bounou sur un tir anodin détourné par un malencontreux pied marocain.



Il ne fallait pas s’affoler pour autant. Preuve d’une maturité dont l’équipe de Regragui a désormais le secret. Un point suffisait. Mais pourquoi pas plus pendant ce temps. Et l’équipe nationale du Maroc de passer première du groupe HAUT LA MAIN !! MERCI LES GARS ! MILLE MERCIS !



M.Benarbia