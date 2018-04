Chanter devient impossible pour Céline Dion

Gros rhume, irritation de la voix, maladie ciblant les cordes vocales… L’absence de Céline Dion est une souffrance quotidienne pour les fans qui ne savent plus où donner de la tête, mais aussi pour la chanteuse, malade comme un caribou du Grand Nord. Mi-rage mi-peine, les fans qui attendent de la revoir sur la prestigieuse scène du Caesars Palace de Las Vegas risquent d’encore pleurer leurs larmes de sel des semaines durant… les nouvelles n’étant pas bonnes !

Interrogée par Le Journal de Montréal, la professeure de chant de Céline Dion a avoué être très inquiète vis-à-vis de son état de santé. Si on savait qu’elle souffrait très exactement d’un trouble à l'oreille moyenne – connu sous le nom de trompe d’Eustache Patu­lous – on ignorait que la gêne que représente ce mal pourrait tout bonnement l’empêcher de chanter sur le long terme. « Elle souffre d'autophonie, a ainsi précisé Johanne Raby. Elle entend sa propre voix de façon anormalement forte. Elle entend son cœur battre très fort et sa respiration très forte. Nos oreilles sont la partie la plus importante pour chanter. »

Le traitement à base de gouttes qui la stabilisait jusque-là ne semble plus fonctionner. Après avoir soufflé ses 50 bougies, à l’abri des regards et entourée de ses enfants, Céline Dion devrait subir une intervention chirurgicale pour enfin pouvoir – normalement – remonter sur scène. « Elle ne peut pas entendre le piano et les instruments, a précisé sa coach vocale. Donc chanter devient impossible pour elle, c'est déconcertant puisque chanter est son métier. Ne pas pouvoir chanter juste, ce doit être épouvantable pour elle. » The show must go on, mais ce n’est pas pour tout de suite…