Championnats d'Afrique de taekwondo: Sept podiums pour la sélection marocaine

La sélection marocaine de taekwondo a remporté 7médailles(4 or, 1 argent et 2 bronze) lors de la première journée des championnats d'Afrique de kyorugi qui se tiennent dans la capitale rwandaise Kigali (14-17 juillet). Ainsi, Ayoub El Bassel a été médaillé d'or chez les moins 87 kg après avoir battu en finale le Nigérian Benjamin Okuomose (2-1), alors que sa compatriote Fatima-Ezzahra Aboufaras est montée surla plus haute marche du podiumdes plus 73 kg, en battant en finale l'Ivoirienne Aminata Charlene Traore sur le même score (2-1). Les deux autres médailles d'or de l'équipe nationale ont été l'oeuvre de Nada Laaraj (moins 57 kg), tombeuse en finale de l'Egyptienne Ashrakat Nabil, médaillée d'or aux derniers Jeux méditerranéens(2-1) et de NezhaElaasal qui a battu en finale (moins 49 kg) l'autre Egyptienne Shahd Samy (2-1). L'argent a été décroché par Omar Lakehal quis'est incliné en finale (moins 58 kg) devant le Tunisien Mohamed Khalil Jendoubi. Les deux autres médailles de bronze sont revenues à Faiçal Saidi (moins 68 kg) et Youssef Boatris (moins 80 kg)