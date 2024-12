Championnats arabes de karaté : La sélection marocaine termine à la 3ème place avec 20 médailles

La sélection marocaine de karaté a terminé à la troisième place des championnats arabes de la discipline, qui se sont clôturés samedi dans la capitale jordanienne Amman.



L'équipe nationale est montée sur la troisième marche du podium après avoir récolté 20 médailles, dont 6 en or, 4 en argent et 10 en bronze, tandis que l'Egypte a raflé la mise avec 51 médailles (32 or, 13 argent et 6 bronze). La deuxième place est revenue à la Jordanie avec 91 médailles (15 or, 25 argent et 51 bronze).



Le métal précieux a été glané par Said Oubaya (-67 kg), Ilyas Laafou (+70 kg), Ahmed Haddadi (-60 kg), Souhaib Azizou (-57 kg), Wadie Bennouri (-61 kg) en kumité et Adam Rachouk en kata. Les médailles d’argent ont été remportées par Nissrine Brouk (-68 kg), Chaimae Hayati (-55 kg), Ahmed Haddadi (-60 kg) en kumité et par Tijani Lamoum en kata.



Les médailles de bronze ont été décrochées par Douae Choukri (-61 kg) dans les catégories seniors et U21, Salma Sour (-55 kg), Rabie Zaoudi (-68 kg), Roumaissae Tarkou (- 53 kg) en kumité et par Aya En-Nesyry, Israe El Kahri, Tijani Lamoum (juniors) et Adam Rachouk (juniors) et par l'équipe nationale féminine en kata.



Les couleurs nationales ont été défendues dans les épreuves masculines du kata par Tijani Lamoum et Adam Rachouq, et féminines par Aya En-Nesyry, Israe El Kahri. En kumité, ont été présents Mehdi Sriti (-84 kg), Said Oubaya (-67 kg), Ahmad Haddadi (-60 kg), Wadie Bennouri (-61 kg), Rabie Zaoudi (-68 kg), Souhaib Azibou (-67 kg) et Ilyas Laafou (+70 kg).



Pour ce qui est des épreuves féminines, le Royaume a été représenté par Douaa Choukri (-61 kg), Roumaissae Tarkou (- 53 kg), Nissrine Brouk (-68 kg), Salma Sour (-55 kg) et Chaimae El Hayti (-55 kg). Les championnats arabes de karaté ont connu la participation de 330 athlètes représentant le Maroc, l'Irak, la Libye, l'Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, le Yémen, le Koweït, la Palestine, en plus de la Jordanie, pays hôte.