Championnat universitaire des sports collectifs

L'Université Sidi Mohammed Benabdellah de Fès a abrité, mardi et mercredi, les phases finales du championnat national universitaire des sports collectifs (2017-2018), organisé sous l'égide de la Fédération Royale marocaine du sport universitaire (FRMSU).

Voici la liste des vainqueurs de cette compétition sportive selon les disciplines. :

Football

Messieurs: l'équipe de la faculté de droit de Meknès

Volleyball

Messieurs: l’équipe de l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès

Dames: l’équipe de l’Université Hassan II de Casablanca

Basketball

Messieurs: l’équipe de l’université de Mohammed VI-Rabat

Dames: L’équipe de l’université Ibno Toufail-Kénitra

Handball:

Messieurs: Université Cadi Ayyad de Marrakech

Dames: Université Abdelmalek Saadi de Tétouan

Intervenant lors de la cérémonie de clôture, le secrétaire général de la Fédération Royale marocaine du sport universitaire (FRMSU), Abdelaziz Taghbart a souligné l’importance de ce championnat pour les étudiants des universités marocaines en ce sens qu’il constitue un projet éducatif basé sur des principes nobles visant le développement personnel des étudiants et la promotion de la pratique du sport.

Des trophées et des médailles ont été remis aux vainqueurs à l’issue de cette manifestation.