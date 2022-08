Championnat du monde des sports urbains: Bilal Sahl s’illustre de la plus belle manière

Le champion marocain Bilal Sahli, qui a décroché la médaille d'argent au Championnat du monde de "Ninja Warrior", dans la catégorie "Freerunning" et "Sports d'Obstacles", organisé dernièrement à Manille (Philippines) les 6 et 7 août, a affirmé que ce nouvel exploit du sport national est "sans précédent" sur les échelons arabe et africain. S'exprimant à son arrivée,mardi à l'aéroport international Mohammed V de Casablanca, après sa participation à cette compétition, Sahli a estimé que la participation marocaine à ces joutes a été réussie étant donné que la médaille d'argent qu'il a remportée est la première du genre aux niveaux arabe et africain. "Ma qualification aux phases finales de ce championnat du monde est un grand exploit qui témoigne de l'importance qu'accorde le Maroc à cette discipline en pleine expansion dans le Royaume et pratiquée par des sportifs de différents âges", a-t-il ajouté,se félicitant de cette performance qui incitera les jeunes à s'illustrer lors des différents rendez-vous sportifs. S'agissant des prochaines échéances, il a indiqué que sa participation au Championnat du monde de Manille lui permettra de disputer sous de bons auspices une autre étape internationale aux Etats-Unis d'Amérique, fin septembre prochain,relevant que les sportifs marocains disposent de grandes qualités pour représenter dignement le Maroc lors des Championnats du monde de la discipline. De son côté, le secrétaire général de la Fédération Royale marocaine de skate, roller, trottinette et sports urbains, Saleh Merzoug a indiqué que cet exploit traduit la grande importance qu'accorde la Fédération au développement des sports urbains au Maroc et reflète également le succès du sport marocain lors des différentes manifestations sportives. Il a, dans ce sens, prédit un "avenir radieux pour ce sport au Maroc", notant que l'exploit de Sahli donnera un coup de pouce à cette discipline qui requiert une bonne condition physique, de la rapidité, des qualités techniques et de la précision. La participation du Maroc à un tel événement sportif mondial s'inscrit dans le cadre d'une adhésion laborieuse et d'une présence active de la Fédération Royale marocaine de skate, roller, trottinette et sports urbains, au sein des Fédérations internationales de sports urbains, notamment la Fédération internationale de parkour (IPF), la Fédération internationale des sports d'obstacles(OCR) et la Fédération mondiale de skate (World Skate)