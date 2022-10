Championnat du monde de kitesurf: James Carew et Capucine Delannoy remportent l'étape de Dakhla

Botola D2

La Botola Pro D2 de football se poursuivra en cette fin de semaine pour le compte de la quatrième journée selon le programme suivant :

Samedi à 17h00

JSM-I.Marrakech

IZK-RCAZ RBM-OD

Dimanche à 17h00

WAF-ASS

RCOZ-CAK WST-SM

A noter que les matches CJBGCAYB et USMO-RAC devaient avoir lieu vendredi.



Beach-soccer.

La sélection marocaine de Beachsoccer a battu par 4-3 l'équipe APLN (Amicale des Pratiquants Sportifs du Littoral Nord), dans un match amical, disputé jeudi à Dakar, dans le cadre de la préparation de l'équipe nationale à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations(CAN) de la discipline prévue du 21 au 28 octobre au Mozambique. Les Marocains, dirigés par le Sénégalais Omar Ngala Sylla, avaient battu dans leur premier match de préparation l'équipe locale de Yoff, un club du championnat de première division du Sénégal, par 5-3. Le Maroc qui est logé dans le groupe A du premier tour de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, jouera une troisième rencontre amicale demain samedi à Dakar contre une sélection de joueurs sénégalais de Beach soccer.. Le Maroc, médaillé de bronze de la dernière édition de la CAN de Beach-soccer, évoluera dans le groupe A, aux côtés du Mozambique, du Malawi, qui va prendre part à sa première CAN et du Nigeria, médaillé de bronze en 2015 et finaliste en 2016 et 2018. LaCAN-2022 de Beach-soccer se déroulera du 21 au 28 octobre prochain au Mozambique. Le pays organisateur est vicechampion en titre et avait pris part à la Coupe du Monde 2021 en Russie.



Cyclisme

Le Maroc participera avec cinq coureurs à la 22e édition du Grand Prix Chantal Biya, prévu du 3 au 9 octobre prochain, en cinq étapes au cours desquelles les concurrents parcourront un total de 601 km. Selon la Fédération royale marocaine de cyclisme (FRMC), le Royaume est représenté dans cette compétition internationale, inscrite à l'agenda de l'Union Cycliste Internationale «catégorie 2.2», parles coureurs cyclistes AdelArbaoui duClubKhouribga de Cyclisme, Houssein Sabahi (Club Al Boughaz de Tanger), Nasr Eddine Maatougui (Tihad Sportif Casablanca), Mehdi El Othmani (Association Beauséjour de cyclisme) et Youssef Baddado (Association Atlas Azrou), sous la houlette du coach national et ancien champion, Mouhssine Lahssaini, lauréat de ce GP en 2015. Outre le Maroc et le Cameroun (pays organisateur), prennent part à cette compétition internationale des coureurs représentant des équipes et sélections nationales d'Algérie, du Mali, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la France, de la Slovaquie et des Pays-Bas.