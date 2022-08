Championnat du monde de beach: korfball à Nador Victoire de la sélection polonaise

La sélection polonaise a remporté le 1er Championnat du monde de beach korfball, tenu en fin de semaine à Nador, après avoir battu en finale la sélection portugaise sur le score de 13 buts à 5. La Belgique est arrivée troisième au classement de ce championnat, organisé par l'Association marocaine de korfball (AMK) sous l’égide de la Fédération internationale de korfball (IKF), en battant la Hongrie par 10 à 5. La sélection marocaine a occupé la 6ème place, ce qui, selon les organisateurs, représente un exploit compte tenu de la nouveauté de ce sport au Maroc. Ce championnat a connu la participation de sélections venues de quatre continents, à savoir les Etats-Unis, les Pays-Bas, la Belgique, le Portugal, la France, Hong Kong (Chine), la Hongrie, l’Inde, le Cameroun, l’Angleterre, le Pays de Galles, la Pologne et le Maroc qui a été représenté par deux équipes. A cette occasion, le président de l’AMK, Younes Cherfaoui, a exprimé sa satisfaction pour la réussite de cet événement sportif, que ce soit au niveau de l’organisation ou de la qualité de la compétition, sans oublier la bonne performance de la sélection marocaine qui a affronté des adversaires de taille.

Il a aussi affirmé la détermination de l’association à poursuivre ses efforts pour promouvoir ce sport à l’échelle nationale, et renforcer les capacités des joueurs, des cadres techniques et des arbitres. De son côté, le président de l’IKF, Jan Fransoo, a estimé que cette première édition du Championnat du monde de beach korfball a été l’une des compétitions de korfball les plus réussies dans l’histoire de ce sport, grâce à la qualité de l’organisation et de beauté du site de la plage artificielle de Nador, au bord de la lagune de Marchica, qui a accueilli cet événement. Il a exprimé ses remerciements à l’ensemble des intervenants pour la qualité de l’accueil et de l’organisation, mettant en exergue le développement que connaît ce sport au Maroc. Le korfball a fait son entrée au Maroc en 2012 avec la création d’un premier club à Nador, puis de l’AMK, devenue membre de l’IKF. Ce sport est actuellement présent à Nador, Al Hoceima, Tanger et Kénitra, en attendant sa généralisation sur l’ensemble du Maroc. Le korfball est un sport collectif proche du basket-ball inventé aux Pays-Bas en 1902. Il se distingue par sa mixité, puisqu’il oppose des équipes de huit joueurs constituées chacune à part égale d’hommes et de femmes.