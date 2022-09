Championnat du monde de Kitesurf: Dakhla, une destination mondiale de prédilection des sports de glisse

La ville de Dakhla abritera, du 27 septembre au 02 octobre prochain, l’édition 2022 du Championnat du monde de Kitesurf "Prince Moulay El Hassan Kitesurfing World Cup 2022", consacrant ainsi la place de choix qu'occupe la station balnéaire comme destination mondiale préférée des férus des sports de glisse. Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette manifestation sportive mondiale est coorganisée par l’Association "Lagon Dakhla pour le développement du sport et l’animation culturelle" et le GKA (Global Kiteboarding Association), sous l’égide de la WSF (Fédération mondiale de voile). Elle fait partie des étapes décisives permettant aux têtes d’affiche des plus importantes compétitions de Kitesurf de s’illustrer pour remporter le titre de "The rider of the year", pour la discipline du strapless Wave et ce, dans le magnifique site de Oum Lbouir de Dakhla. Il va sans dire que Dakhla émerge désormais en tant que destination sportive et touristique se forgeant une notoriété mondiale du "paradis des sports de glisse". Pour l’édition 2022, la ville continue son rayonnement et accueille le gotha mondial de kitesurf. Ce Championnat est devenu au fil des années l’événement sportif phare des provinces du Sud du Royaume et de Dakhla en particulier. Il constitue une nouvelle étape pour consolider la présence de Dakhla dans les circuits des compétitions mondiales de Kitesurf, mais également de poursuivre la dynamique enclenchée par les précédents événements tenus dans la ville, pour la promotion touristique de la région de Dakhla-Oued Eddahab. Ce championnat s’est illustré, en quelques années, en devenant un rendez-vous incontournable du calendrier sportif de la discipline du kitesurf dans le monde, et l’événement sportif phare dans cette discipline au Maroc et à Dakhla en particulier, avec une notoriété acquise, une médiatisation à l’international et des retombées économiques avérées pour toute la région. Depuis sa création, le "Prince Moulay El Hassan Kitesurfing World Cup" a réuni plus de 1000 riders venant de plus de 120 pays différents, qui ont offert au public une compétition de haut niveau et des spectacles époustouflants. D'après ses initiateurs, l’organisation du championnat mondial de kitesurf en 2009 a été pensée comme un moyen de positionner la ville sur la carte du monde. Depuis, la ville a accueilli à maintes reprises des compétitions de windsurf, kitesurf .... Dakhla fait partie ainsi des 16 étapes figurant au calendrier GKA Kite World Tour 2022. La prochaine étape aura lieu au Ceara au Brésil, du 11 au 15 octobre prochain. En 2021, l’Italien Airton Cozzolino, chez les hommes, et la Française Capucine Delannoy, chez les dames, se sont adjugé le 11èmeChampionnat du monde de kitesurf « Prince Moulay El Hassan ».