Championnat du monde WMTA : Zakaria Tijarti face à Mikel Sortino

Le combat pour le titre de champion du monde WMTA des moins de 66 kg entre le champion marocain Zakaria Tijarti, vainqueur de la quatrième édition du GP Mohammed VI de kickboxing, et le champion continental (Europe - Amérique), l'Espagnol d'origine vénézuélienne Mikel Sortino, aura lieu ce samedi à Marrakech. Le champion marocain a remporté plusieurs titres, dont celui européen d'Enfusion, et celui des Pays-Bas pour l'année 2015, ainsi que 23 combats professionnels, dont sept victoires par KO, contre trois défaites.

De son côté Mikel Sortino, tenant du titre continental "WKL", a remporté 28 combats professionnels et n'a été battu que trois fois.

Organisée sous l'égide de la Fédération Royale marocaine de kick-boxing, muay-thaï, savate et sports assimilés, cette soirée de gala verra également l'organisation de quatre autres combats dans la même discipline entre des champions marocains, selon le comité d'organisation.

Le premier combat, comptant pour la catégorie de moins de 67 kg sera entre Hamza Alhmier et Othman Benmasoud, tandis que le deuxième opposera Oualid Snoussi à Zakaria Saber (catégorie de moins de 51 kg).

Le troisième combat (catégorie de moins de 60 kg) réunira Othman Rahouni et Salahddine Beryane, alors que le quatrième (catégorie de moins de 67 kg) opposera Mohamed Ibrahim Silane à Oussama Bousaid.