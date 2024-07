Championnat du Maroc de taekwondo: Victoire des clubs Al Ismaili de Meknès et Centrale-Rabat

Foot féminin

La sélection marocaine féminine des moins de 16 ans a fait match nul face à son homologue colombienne (0-0), en match amical disputé lundi au Complexe Mohammed VI de football.

Une première confrontation amicale entre les deux sélections, jouée vendredi dernier, s’était soldée par une courte victoire des Colombiennes (1-0).

Ces deux matchs servent de préparation aux prochaines échéances.



Saut d'obstacles



La 13e édition du Morocco Royal Tour (MRT) de saut d’obstacles se déroulera du 19 septembre au 6 octobre prochains à Tétouan, Rabat et El Jadida.

L’édition de cette année, organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, connaîtra la participation des plus importants cavaliers marocains et internationaux, a indiqué un communiqué des organisateurs.

Les trois étapes auront lieu du 19 au 22 septembre à Tétouan, du 26 au 29 septembre à Rabat et du 3 au 6 octobre à El Jadida à l’occasion du Salon international du cheval, précise la même source.

La 13e édition du Morocco Royal Tour sera marquée par la tenue de 40 épreuves, dont 13 comptant pour le classement mondial FEI Longines, 3 Grands Prix (4*) qualificatifs pour la Coupe du monde et 18 prix (1*).

Par ailleurs, l'étape de Rabat du MRT connaîtra l’organisation de la Coupe des nations de saut d’obstacles.



Trail Aïn Asserdoune



La deuxième édition de l'Urbain Trail Aïn Asserdoune, un rendez-vous incontournable du trail running national, aura lieu le 28 juillet courant à Béni Mellal.

L'Urbain Trail Aïn Asserdoune, initié dans le cadre des Journées culturelles, artistiques et sportives de Béni Mellal, sera organisé au milieu des paysages envoûtants de la ville de Béni Mellal à l’occasion de la Glorieuse Fête du Trône, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Le départ de cette édition sera donné à 9H00 depuis le centre commercial "Marjane Market" dans le centre-ville de Béni Mellal, précisent les initiateurs de cette course, relevant que cette deuxième édition propose aux participants âgés de 16 ans et plus deux distances: 10 et 20 km.

Aux vainqueurs, les organisateurs de la 2ème édition de l’Urbain Trail Aïn Asserdoune ont réservé des prix conséquents dont 20 mille DH pour les gagnants de la compétition 20 km pour les deux catégories dames et hommes.

Le comité d'organisation de la course Aïn Asserdoune a aménagé trois points d'inscription ouverts de 10h00 à 14h00 et de 18h00 à 22h00 aux niveaux du Centre commercial Marjane, de la salle couverte de Béni Mellal et de Marjane Market.