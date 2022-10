Championnat de handball

Voici le programme de la 1ère journée de la division excellence de handball (2022-2023), prévue ce week-end:



Poule Nord :

Samedi

(15h00) Mouloudia Oujda – Club des sports Errachidia (salle Annajd – Oujda)

(17h00) AS FAR – Association Taza (salle Ibn Rochd – Rabat)

(17h00) Hilal Nador – AS Salé (salle couverte – Nador)

(17h00) Etudiants Tétouan – Renaissance Tanger (salle Taieb El Bakkali – Tétoun)

(17h00) FUS Rabat – Hassania Guercif (salle Al Amal – Rabat)



Poule Sud :

Samedi

(17h00) Rabita Casablanca – Wydad Casablanca (salle Mohammed V – Casablanca)

(17h00) Mountada Derb Sultan – Association Hay Mohammadi (salle Ibrahim Tatoum – Casablanca)

(18h00) Raja Agadir – Amal Tiznit (salle Al Qods – Agadir)

(19h00) Kawkab Marrakech – Union Nouaceur (salle Prince Moulay Rachid – Marrakech)



Dimanche

(14h00) Widad Smara – Olympique Youssoufia (salle couverte – Smara)