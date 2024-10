Championnat d'Afrique de handball

Le Raja Agadir s’est incliné, dimanche soir, face aux Flowers du Bénin par 20 à 37, en match de la 2e journée du groupe B du Championnat d'Afrique masculin des clubs champions de handball qui se poursuit à Laâyoune jusqu’au 19 octobre.



Le Raja Agadir avait fait match nul lors de son premier match face au club ivoirien de Don Bosco (21-21) Lors de la troisième et dernière journée, l’équipe marocaine affrontera, mardi, les Camerounais de FAP Yaoundé.



Les deux autres représentants du Maroc lors de cette compétition, Mountada Derb Sultan et Widad Smara, s’étaient imposés, samedi, respectivement face aux clubs éthiopiens de Krikos (40-18) et de Mechal (51-20).



Mountada Derb Sultan et Widad Smara devaient affronter, lundi, respectivement le Zamalek d’Egypte et Adjidja du Bénin pour une place aux quarts de finale.



Quatre clubs marocains participent au Championnat d'Afrique des clubs champions de handball, à savoir Widad Smara, Raja Agadir et Mountada Derb Sultan chez les hommes, et l'AS Nouasser dans la catégorie féminine.