Championnat d'Afrique de gymnastique artistique: Six médailles pour la sélection marocaine

Les gymnastes marocains ont remporté six médailles, dont une en or, une en argent et quatre en bronze, lors du Championnat d'Afrique de gymnastique artistique pour seniors et juniors, organisé du 07 au 11 juillet en Egypte. La médaille d'or marocaine lors de cette compétition qualificative au Championnat du monde a été l'oeuvre d'Abderrazzak Nasser qui a dominé l'épreuve du Cheval d'arçons (seniors), se qualifiant ainsi au Championnat du monde prévu cette année à Liverpool. Son compatriote Zakaria Setti a remporté la médaille de bronze de cette épreuve. Dans le Saut de cheval, Achraf Kistas s'est adjugé la médaille d'argent, tandis que Taha Kabouri a décroché le bronze. De même, Abderrazak Nasser a remporté la médaille de bronze de l'épreuve Barres parallèles. L'équipe marocaine féminine (juniors), composée de Inas Laabouri, Chourouk El Annabi et Rihab Sebti, a décroché la médaille de bronze par équipes, derrière l'Egypte et l'Afrique du Sud. Le Championnat d'Afrique de gymnastique artistique pour seniors et juniors a connu la participation de 95 gymnastes issus de 8 pays, à savoir le Maroc, l'Egypte, l'Algérie, le Cameroun, le Togo, l'Afrique du Sud, le Sénégal et le Zimbabwe.