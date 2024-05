Championnat d’Afrique de VTT: 32 coureurs cyclistes défendent les couleurs nationales

Trente-deux coureurs cyclistes défendront les couleurs nationales lors du 16ème championnat d’Afrique de VTT, organisé par la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC) en partenariat avec la Confédération africaine de la discipline, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, les 11 et 12 mai dans la forêt de Bouskoura à Casablanca, sous le signe "Le Maroc et l’Afrique, une seule entité".



Lors de ce championnat, qui coïncidera avec les célébrations du 21ème anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, les vététistes africains s'affronteront dans les épreuves du cross-country olympique (XCO) et de cross-country sur circuit court (XCC), indique la FRMC dans un communiqué.



Ce championnat africain, qualificatif aux prochains Jeux olympiques Paris-2024, connaîtra la participation, outre le Maroc, des pays suivants : Afrique du Sud, Namibie, Iles Comores, les Iles Maurice, Soudan du Sud, Rwanda, Kenya, le Nigeria, le Lesotho, Zimbabwe et Côte d’Ivoire, précise la même source.



Le Maroc sera représenté par 10 cyclistes dans la catégorie seniors, 11 dans celle des moins de 23 ans et 11 chez les juniors.

Lors de la précédente édition organisée en Afrique du Sud, le Maroc avait décroché une médaille de bronze par le biais de Raja Chakir dans l’épreuve du cross-country olympique des U23.