Championnat continental de futsal de Thaïlande: L’EN poinçonne son billet pour les demi-finales

L' équipe nationale de futsal a battu son homologue mozambicaine (4-2), lundi à Bangkok, pour le compte de la deuxième journée du championnat continental de futsal 2022 (Groupe A), se qualifiant ainsi pour les demi-finales. Dominant la rencontre de bout en bout, les Lions de l’Atlas ont ouvert la marque par le biais de Driss Raïss El Fani, sur une passe lumineuse d’Achraf Saoud. Grâce à un jeu fluide et offensif, les hommes de Hicham Dguig ont vite inscrit leur deuxième but, l'œuvre, une nouvelle fois, de Driss Raïss El Fani. Quelques minutes avant la fin de la première mi-temps, le Mozambique a marqué son premier but, cette première partie de la rencontre se terminant sur un score de 2 buts à 1 en faveur de l’équipe du Maroc. Alors qu’ils avaient eu du mal à concrétiser de multiples occasions qu’ils se sont créées lors de la première partie du match, les Lions de l’Atlas ont repris la deuxième période avec un jeu davantage puissant et précis. Soufiane El Mesrar a ainsi vite inscrit le 3ème but de l’équipe nationale, avant que Youssef Jawad n’aggrave le score par un 4ème but. L’équipe du Mozambique a marqué son 2ème but peu de temps avant la fin du match, mais c’était trop tard face à une équipe marocaine aguerrie, qui a su bien gérer le reste de la rencontre. "Nous avons pu nous imposer lors de cette rencontre grâce aux efforts de nos joueurs, bien qu’ils soient fatigués par le voyage", a indiqué Adil Habil, entraîneur-adjoint de l’équipe marocaine. « Cette victoire nous a permis de remporter les trois points de la rencontre et ainsi nous qualifier pour les demifinales du championnat », a précisé Habil dans une déclaration à la MAP. Les joueurs bénéficieront de deux jours de récupération avant d’entamer les demi-finales, a-t-il ajouté, faisant part de la détermination des Lions de l’Atlas de remporter ce championnat. Comme l’équipe nationale a déjà assuré son billet pour les demi-finales, elle attendra les prochaines rencontres pour connaître son adversaire. L’équipe nationale est placée dans le groupe A aux côtés de la Thaïlande, pays hôte de la compétition, et du Mozambique. La poule B comporte l’Iran, le Vietnam et la Finlande. L'équipe nationale avait entamé sa participation au championnat par un match nul (2-2) contre son homologue thaïlandaise. Ce tournoi est organisé par la Thaïlande en préparation du championnat d'Asie de futsal, prévu du 25 septembre au 20 octobre au Koweït.