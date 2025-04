Championnat arabe de tir : L'équipe nationale affiche l'ambition de signer une bonne participation

Les membres de l'équipe nationale prenant part au championnat arabe de tir, organisé du 22 avril au 1er mai prochain dans la capitale égyptienne, Le Caire, affichent l'ambition de signer une bonne participation à cette compétition.



Dans des déclarations à la MAP, ils ont relevé que leur participation à ce championnat revêt une grande importance en vue des préparatifs aux prochaines échéances internationales. Ce championnat connaît la participation de 19 pays, dont le Maroc représenté par 7 tireurs qui vont concourir dans les épreuves de Trap.



Le secrétaire général de la Fédération Royale marocaine de tir sportif, Abdellatif Zagdi, a mis l'accent sur la valeur technique et sportive de ce championnat qui réunit de grands noms de la discipline à l'échelle arabe.

Il a également émis le souhait de voir les éléments nationaux réaliser des résultats positifs et s'illustrer lors de ce championnat.



Pour sa part, le 1er vice-président de l'Union arabe de tir sportif, Hazim Hosny, a noté que ce championnat est un modèle en matière de consolidation des liens de coopération sportive entre les pays arabes et une occasion pour échanger les expertises et les moyens à même de développer cette discipline qui connaît de plus en plus d'engouement.



M. Hosny, également président des fédérations égyptienne et africaine de tir sportif, a, par ailleurs, salué le niveau des tireurs marocains et la qualité des infrastructures dont dispose le Royaume qui font de lui une destination privilégiée pour accueillir les plus grands événements sportifs.